"Убойная красота": Астафьева взбудоражила сеть пикантным фото без белья

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Полупрозрачное платье практически ничего не скрывает

Украинская певица и актриса Даша Астафьева, которая вернулась после поездки на райский остров Бали, ошеломила поклонников очень пикантной черно-белой фотосессией. Откровенные фото звезда опубликовала на своей странице в Instagram.

На одном из снимков Даша позирует без нижнего белья в полупрозрачном платье, через которое четко видна ее грудь.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

"Фотография как эффект лакмусовой бумажки, индикатор определения реакции среды...Вот почему, прежде чем сказать "да" , я всегда требую идею съемки. Если она не цепляет меня, нет смысла тратить время и усилия целой команды. Часто, гениальное в простом. Самые мои сильные тандемы заканчивались тем, что мы так и не вышли из номера отеля..." - поделилась Астафьева.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Есть также фото в колготках в сетку и несколько чувственных портретов.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Поклонники остались в полном восторге от снимком и засыпали Дашу комплиментами, отметив ее роскошную фигуру, красоту и сексуальность.

"Даша - Ты просто-КОСМОС!";

"Это сильно красиво":

"Убойная красота";

"Какие формы, просто космос!";

"Ооооочень круто и красиво. Клеопатра";

"Одна из немногих! Любой образ по плечу! Очень органично каждое фото! Восторг! Реально круто!";

"Очень интересно, эффектно, с глубоким смыслом, спасибо за такую красоту";

"Самая красивая женщина. Любуюсь всегда", - пишут подписчики.

Фото: Даша Астафьева (instagram.com/da_astafieva)

Напомним, ранее кокетливая Астафьева заинтриговала поклонников "голыми" фото.

К слову, Даша Астафьева порадовала фанов выходом нового клипа под романтическим названием "Нежная зима".

Видео: РБК-Украина