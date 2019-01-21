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"Вбивча краса": Астаф'єва розбурхала мережу пікантним фото без білизни

Lite » Новини шоу-бізнесу 21.01.2019 - 10:51
"Вбивча краса": Астаф'єва розбурхала мережу пікантним фото без білизни
Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Напівпрозоре плаття практично нічого не приховує

Українська співачка і акторка Даша Астаф'єва, яка повернулася після поїздки на райський острів Балі, приголомшила шанувальників дуже пікантною чорно-білою фотосесією. Відверті фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

На одному зі знімків Даша позує без нижньої білизни в напівпрозорому платті, через яке чітко видно її груди.

&quot;Вбивча краса&quot;: Астаф'єва розбурхала мережу пікантним фото без білизни

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

"Фотографія як ефект лакмусового папірця, індикатор визначення реакції середовища...Ось чому, перш ніж сказати "так" , я завжди вимагаю ідею зйомки. Якщо вона не чіпляє мене, немає сенсу витрачати час і зусилля цілої команди. Часто, геніальне в простому. Самі мої сильні тандеми закінчувалися тим, що ми так і не вийшли з номера готелю..." - поділилася Астаф'єва.

&quot;Вбивча краса&quot;: Астаф'єва розбурхала мережу пікантним фото без білизни

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Є також фото у колготках у сітку і кілька чуттєвих портретів.

&quot;Вбивча краса&quot;: Астаф'єва розбурхала мережу пікантним фото без білизни&quot;Вбивча краса&quot;: Астаф'єва розбурхала мережу пікантним фото без білизни&quot;Вбивча краса&quot;: Астаф'єва розбурхала мережу пікантним фото без білизни&quot;Вбивча краса&quot;: Астаф'єва розбурхала мережу пікантним фото без білизни

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Шанувальники залишилися в повному захваті від знімків і засипали Дашу компліментами, відзначивши її розкішну фігуру, красу і сексуальність.

"Даша - Ти просто КОСМОС!";

"Це дуже красиво":

"Вбивча краса";

"Які форми, просто космос!";

"Дуууже круто і красиво. Клеопатра";

"Одна з небагатьох! Будь-який образ по плечу! Дуже органічно кожне фото! Захват! Реально круто!";

"Дуже цікаво, ефектно, з глибоким змістом, дякую за таку красу";

"Найкрасивіша жінка. Милуюся завжди", - пишуть підписники.

&quot;Вбивча краса&quot;: Астаф'єва розбурхала мережу пікантним фото без білизни&quot;Вбивча краса&quot;: Астаф'єва розбурхала мережу пікантним фото без білизни

&quot;Вбивча краса&quot;: Астаф'єва розбурхала мережу пікантним фото без білизни

Фото: Даша Астаф'єва (instagram.com/da_astafieva)

Нагадаємо, раніше кокетлива Астаф'єва заінтригувала прихильників "голими" фото.

До речі, Даша Астаф'єва порадувала фанів виходом нового кліпу під романтичною назвою "Ніжна зима".

Відео: РБК-Україна

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