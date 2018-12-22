"У меня откололся передний зуб": Никитюк рассказала о ЧП, сбежались все врачи

Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая показала своих "спасителей"

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о ЧП, который у нее произошел с передним зубом. Соответствующее видео она разместила в своей Stories в Instagram.

"Друзья, я сегодня так радовалась серебряной кнопке, что у меня откололся передний зуб. И вот, собственно, все врачи сбежались на помощь", - сказала она.

Скриншот из видео (instagram.com/lesia_nikituk)

Более того, Никитюк также поспешила отблагодарить своих "спасителей".

"Спасибо вам, я теперь с зубом возвращаюсь домой", - подчеркнула она.

Скриншот из видео (instagram.com/lesia_nikituk)

Также мы сообщали о том, что Никитюк рассказала о знакомстве со своим любимым мужчиной. Им оказался сосед телеведущей.

Напомним, во время отдыха в Турции Леся Никитюк "засветила" обручальное колечко на пальце и вызвала слухи о своем скором замужестве.

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Видео: РБК-Украина