"У меня откололся передний зуб": Никитюк рассказала о ЧП, сбежались все врачи

Телеведущая показала своих "спасителей"
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассказала о ЧП, который у нее произошел с передним зубом. Соответствующее видео она разместила в своей Stories в Instagram.
"Друзья, я сегодня так радовалась серебряной кнопке, что у меня откололся передний зуб. И вот, собственно, все врачи сбежались на помощь", - сказала она.
Скриншот из видео (instagram.com/lesia_nikituk)
Более того, Никитюк также поспешила отблагодарить своих "спасителей".
"Спасибо вам, я теперь с зубом возвращаюсь домой", - подчеркнула она.
Скриншот из видео (instagram.com/lesia_nikituk)
Также мы сообщали о том, что Никитюк рассказала о знакомстве со своим любимым мужчиной. Им оказался сосед телеведущей.
Напомним, во время отдыха в Турции Леся Никитюк "засветила" обручальное колечко на пальце и вызвала слухи о своем скором замужестве.
Видео: РБК-Украина