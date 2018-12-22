"У мене відколовся передній зуб": Никитюк розповіла про НП, збіглися всі лікарі

Телеведуча показала своїх "рятівників"
Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про НП, яка у неї сталася з переднім зубом. Відповідне відео вона розмістила у своїй Stories в Instagram.
"Друзі, я сьогодні так раділа срібній кнопці, що у мене відколовся передній зуб. І ось, власне, усі лікарі збіглися на допомогу", - сказала вона.
Скріншот з відео (instagram.com/lesia_nikituk)
Більш того, Никитюк також поспішила віддячити своїх "рятівників".
"Спасибі вам, я тепер із зубом повертаюся додому", - підкреслила вона.
Скріншот з відео (instagram.com/lesia_nikituk)
Також ми повідомляли про те, що Нікітюк розповіла про знайомство зі своїм коханим чоловіком. Ним виявився сусід телеведучої.
Нагадаємо, під час відпочинку в Туреччині Леся Нікітюк "засвітила" обручку на пальці і викликала чутки про своє швидке заміжжя.
Відео: РБК-Україна