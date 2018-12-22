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"У мене відколовся передній зуб": Никитюк розповіла про НП, збіглися всі лікарі

Lite » Зірки 22.12.2018 - 13:40
"У мене відколовся передній зуб": Никитюк розповіла про НП, збіглися всі лікарі
Фото: (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча показала своїх "рятівників"

Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про НП, яка у неї сталася з переднім зубом. Відповідне відео вона розмістила у своїй Stories в Instagram.

"Друзі, я сьогодні так раділа срібній кнопці, що у мене відколовся передній зуб. І ось, власне, усі лікарі збіглися на допомогу", - сказала вона.

&quot;У мене відколовся передній зуб&quot;: Никитюк розповіла про НП, збіглися всі лікарі

Скріншот з відео (instagram.com/lesia_nikituk)

Більш того, Никитюк також поспішила віддячити своїх "рятівників".

"Спасибі вам, я тепер із зубом повертаюся додому", - підкреслила вона.

&quot;У мене відколовся передній зуб&quot;: Никитюк розповіла про НП, збіглися всі лікарі

Скріншот з відео (instagram.com/lesia_nikituk)

Також ми повідомляли про те, що Нікітюк розповіла про знайомство зі своїм коханим чоловіком. Ним виявився сусід телеведучої.

Нагадаємо, під час відпочинку в Туреччині Леся Нікітюк "засвітила" обручку на пальці і викликала чутки про своє швидке заміжжя.

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