"Ты помолвлена?" Леся Никитюк заинтриговала поклонников кольцом на пальце

Украинская телеведущая "засветила" кольцо на пальце, спровоцировав слухи о помолвке
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, котрая недавно вернулась из отпуска в Дубае, заинтриговала поклонников блестящим колечком на безымянном пальце во время отдыха в Стамбуле. Провокационным снимком она поделилась на своей странице в сети Instagram.
Леся подписала кадры, где она позирует на фоне турецких пейзажей, со свойственным ей юмором: "Хюррем Ивановна шлет всем привет из Стамбула. P.S. Пора заняться своим здоровьем, телом и лицом!"
Леся Никитюк в Стамбуле (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Внимание поклонников привлекло сверкающее колечко на безымянном пальце звезды и они сразу же предположили, что ведущая помолвлена.
Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
"Ты помолвлена?", "Обручалка на пальце. Леся, мы что-то пропустили?", "Красивое колечко! Мы рады за вас", "Леся, уже была свадьба?", - интересовались подписчики знаменитости.
Скрин: instagram.com/lesia_nikituk
Кроме того, фаны Никитюк отметили ее сходство с актрисой Мерьем Узерли, сыгравшей Роксолану-Хюррем в турецком сериале "Великолепный век".
"А я думаю, кого вы мне напоминаете? Хюррем", "Лесюня, вы прекрасны, и, кстати, очень похожи на актрису, которая сыграла Хюррем", "Реально похожи! Вас там не путают?", - отмечали комментаторы.
Скрин: instagram.com/lesia_nikituk
Напомним, что ранее Леся Никитюк во время отдыха в ОАЭ прогулялась по Дубаю в откровенном платье.
Также Леся Никитюк делилась яркими фотоотчетом из Арабских Эмиратов с поклонниками.
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