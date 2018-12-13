"Ты помолвлена?" Леся Никитюк заинтриговала поклонников кольцом на пальце

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Украинская телеведущая "засветила" кольцо на пальце, спровоцировав слухи о помолвке

Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк, котрая недавно вернулась из отпуска в Дубае, заинтриговала поклонников блестящим колечком на безымянном пальце во время отдыха в Стамбуле. Провокационным снимком она поделилась на своей странице в сети Instagram.

Леся подписала кадры, где она позирует на фоне турецких пейзажей, со свойственным ей юмором: "Хюррем Ивановна шлет всем привет из Стамбула. P.S. Пора заняться своим здоровьем, телом и лицом!"

Леся Никитюк в Стамбуле (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Внимание поклонников привлекло сверкающее колечко на безымянном пальце звезды и они сразу же предположили, что ведущая помолвлена.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Ты помолвлена?", "Обручалка на пальце. Леся, мы что-то пропустили?", "Красивое колечко! Мы рады за вас", "Леся, уже была свадьба?", - интересовались подписчики знаменитости.

Скрин: instagram.com/lesia_nikituk

Кроме того, фаны Никитюк отметили ее сходство с актрисой Мерьем Узерли, сыгравшей Роксолану-Хюррем в турецком сериале "Великолепный век".

"А я думаю, кого вы мне напоминаете? Хюррем", "Лесюня, вы прекрасны, и, кстати, очень похожи на актрису, которая сыграла Хюррем", "Реально похожи! Вас там не путают?", - отмечали комментаторы.

Скрин: instagram.com/lesia_nikituk

Напомним, что ранее Леся Никитюк во время отдыха в ОАЭ прогулялась по Дубаю в откровенном платье.

Также Леся Никитюк делилась яркими фотоотчетом из Арабских Эмиратов с поклонниками.

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