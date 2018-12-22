"Уже сделали озвучку и пилотную версию": Леся Никитюк открывает собственное шоу

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Проект уже готовится

Звездная украинская телеведущая Леся Никитюк призналась, что уже готова пилотная версия ее собственного тревел-шоу. Об этом сообщает "Сегодня".

"Собственный проект готовится. Сегодня мы уже сделали озвучку и пилотную версию. Это украинское тревел-шоу. Будем доводить все до конца. Мне хотелось, чтобы наконец-то нашу страну показали в правильном и красивом ракурсе. У нас есть и горы, и реки, и каньоны. И просто фантастическое, то, чего нет ни в одной стране – это наши люди. Хотим показать в шоу ту Украину, какой она является", - сказала она.

Также Никитюк поспешила рассказать, в чем будет особенность ее проекта.

"Путешествовать по Украине будем не по отдельным городам или селам, а по направлениям, на котором будут встречаться и села, и города, и районы", - подчеркнула она.

Также мы сообщали о том, что Никитюк рассказала о знакомстве со своим любимым мужчиной. Им оказался сосед телеведущей.

Напомним, во время отдыха в Турции Леся Никитюк "засветила" обручальное колечко на пальце и вызвала слухи о своем скором замужестве.

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Видео: РБК-Украина