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"Ты вор или сосед?": Леся Никитюк призналась, с кем у нее роман

Lite » Звезды 19.12.2018 - 13:05
"Ты вор или сосед?": Леся Никитюк призналась, с кем у нее роман
Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая посекретничала о личном и призналась, что у нее есть возлюбленный

Популярная украинская ведущая, участница шоу Танцы со звездами Леся Никитюк в интервью шоу Слава+ рассказала о своей личной жизни и призналась, есть ли у нее сейчас бойфренд.

Звезда подтвердила, что ее сердце сейчас не свободно, однако, все подробности о своем парне рассказывать не стала. Кроме того, она отметила, что пока что не назовет имя возлюбленного, поскольку не выставляет на показ личную жизнь.

"Я не сторонница выставлять на показ свою приватную жизнь. Я могу, конечно, поделиться приятной новостью. Рассказать о том, что у меня есть человек, который обо мне заботится, который ждет меня, забирает после съемок, привозит на съемки, помогает в контрактах с каналами", — сказала Никитюк.

&quot;Ты вор или сосед?&quot;: Леся Никитюк призналась, с кем у нее романФото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

На вопрос, чем же занимается таинственный возлюбленный, Леся ответила, что профессию его не назовет, но уточнила, что ее мужчина сочетает в себе много положительных качеств, он: умный, талантливый и перспективный.

Однако, Леся не стала скрывать, что ее возлюбленный - это сосед по лестничной клетке. И история их знакомства оказалась довольно простой.

"Это мой сосед. Мы познакомились, когда я закрывала свою дверь, а он открывал свою. Я говорю ему: "Ты вор или сосед?". Просто я два года жила там, а мы никогда не пересекались", — сказала ведущая.

Напомним, что ранее телеведущая Леся Никитюк, пришла на премьеру фильма "Секс и ничего личного", актером в котором стал ее коллега и друг Сергей Притула, показала поцелуи с ним на публике.

Ранее мы писали, что Леся Никитюк заинтриговала поклонников кольцом на безымянном пальце, которое вызвало массу слухов о тайной помолвке звезды.

Также телеведущая Леся Никитюк опубликовала фото в соцсети, показав стройную фигуру в элегантном боди.

Факты о Лесе Никитюк (Видео: РБК-Украина)

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