"Я пью": Александр Педан ошеломил неожиданным признанием

Фото: Александр Педан (facebook.com/pg/pedanofficial)

Ведущий признался, что пьет за рулем

Популярный украинский шоумен и телеведущий Александр Педан поразил подписчиков неожиданным признанием. Соответствующие кадры он опубликовал на своей странице в Instagram.

"Привет! Я Александр Педан, лидер спортивного движения JuniorZ. Вынужден признаться вам, что я пью", - сказал он.

Обратим внимание, что после этого достал бутылку минералки одного из украинских брендов и выпил ее. Поклонники Педана ярко отреагировали на подобное "признание".

"Сейчас просто сердце в пятки и обратно", - сказала пользователь Кристина Милк.

"Ах ты, минералоголик", - подчеркнул юзер Александр.

"А у меня на работе в загашнике две бутылки…минералки", - сказал пользователь Славик Новак.

Скриншот комментариев (instagram.com/pedanos)

Напомним, Александр Педан повеселил своих подписчиков, спародировав самые популярные публикации Instagram: это и беременная Бейонсе, и Кайли Дженнер с дипломом, и рождение четвертого ребенка Криштиану Роналду.

Кстати, у известного украинского телеведущего, шоумена и блогера Александра Педана личный праздник - селебрити отмечает 15-ю годовщину своей свадьбы. В честь этого артист опубликовал в своем Instagram семейную фотографию и отметил, что время вместе с любимой женой промчалось, как один миг.

Ранее Александр Педан покорил фанатов новым видеороликом, в котором он спародировал популярного российского видеоблогера Ивана Рудского, более известного как Ивангай.

Видео: РБК-Украина