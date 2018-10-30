"Беременный" Педан взорвал сеть пародией на Бейонсе и Роналду

Видео: YouTube/ПЕДАН МОЖЕТ

Александр Педан повеселил своих подписчиков, спародировав самые популярные публикации Instagram: это и беременная Бейонсе, и Кайли Дженнер с дипломом, и рождение четвертого ребенка Криштиану Роналду.

В образе беременной девушки он сделал пародию на Бейонсе, фото которой было самым популярным за всю историю Instagram и насчитывало 11,2 млн лайков. Обнаженный Педан в нижнем белье, накрытый фатой на фоне ярких цветов с "беременным" животиком. Вот что из этого получилось.

Фото: instagram.com/pedanos

Фото: instagram.com/beyonce

Следующим перевоплощением стала Кайли Дженнер, получившая диплом. Педан надел парик, мантию, академическую шапочку и распечатал себе "диплом". В таком образе его собственный айфон не узнал.

Фото: instagram.com/pedanos

Фото: instagram.com/kyliejenner

Третьим образом стал визит Роналду к жене в роддом при рождении четвертого ребенка. Пародист искал по больнице девушку, максимально похожую на жену Роналдо. Таким же образом он нашел и "сына". Ребята нашли палату, халатики и шапочки, смастерили ребенка из тряпок и сделали фото.

Фото: instagram.com/pedanos

Фото: instagram.com/cristiano

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