"Тяжело дышать, сил нет": Педан похвастался восхождением на гору Монблан

Видео: Александр Педан о восхождении на Монблан (Yotube-канал/Светская жизнь)

Популярный украинский телеведущий и блогер Александр Педан похвастался восхождением на самую высокую точку Европы. Об этом он рассказал Кате Осадчей в рамках "Светской жизни".

"Настоящие мужчины постоянно доказывают сами себе, что они мужчины. Я давно хотел на Монблан, и вот нашел компанию. Это очень важно, потому что в горы нужно идти с людьми, которым ты доверяешь", - сказал он.

Скриншот из видео (Yotube-канал/Светская жизнь)

Более того, Педан рассказал, почему его "шатало" на последних метрах вохсождени.

"Мы сделали восхождение на самую высокую точку Европы – 4810 метров. И последние несколько последних сотен метров перепадов ты идешь "хребтами". И ты идешь, тебя "шатает" из-за высоты. Тяжело дышать, сил нет. Но мы поднялись", - подчеркнул он.

Скриншот из видео (Yotube-канал/Светская жизнь)

Напомним, Александр Педан повеселил своих подписчиков, спародировав самые популярные публикации Instagram: это и беременная Бейонсе, и Кайли Дженнер с дипломом, и рождение четвертого ребенка Криштиану Роналду.

Кстати, у известного украинского телеведущего, шоумена и блогера Александра Педана личный праздник - селебрити отмечает 15-ю годовщину своей свадьбы. В честь этого артист опубликовал в своем Instagram семейную фотографию и отметил, что время вместе с любимой женой промчалось, как один миг.

Ранее Александр Педан покорил фанатов новым видеороликом, в котором он спародировал популярного российского видеоблогера Ивана Рудского, более известного как Ивангай.

Видео: РБК-Украина