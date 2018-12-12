"У кого харизма краща": Педан повторив "голе" фото Полякової

Відео: YouTube / ПЕДАН МОЖЕ

Популярний український шоумен і телеведучий Олександр Педан, який нещодавно спародіював Бейонсе, Кайлі Дженнер і народження четвертої дитини Кріштіану Роналду, цього разу потішив шанувальників гарячим "образом" співачки Олі Полякової. Увагу коміка привернув кадр у стилі ню, який Королева ночі зробила на Мальдівах цієї осені.

Сам же артист вирішив, що повторити подвиг Олі можна і на Гідропарку в Києві.

Педан став у аналогічну позу і надів перуку. Також, як і найвідоміша блондинка України, він повністю роздягнувся.

Олександр Педан (Фото: instagram.com/pedanos)

Зазначимо, що замість піску під ногами коміка лежав сніг.

Олександр також показав на своєму YouTube-каналі процес створення фото.

У соцмережі Instagram Педан підписав кадр смішними заголовками.

"Голий Педан бігає Гідропарком і думає, що він на Мальдівах... Попа як у Кім... Педан замахнувся на святе. На попу Полякової...", - запропонував шоумен пресі варіанти заголовків.

Скрін: instagram.com/pedanos

Сама Оля Полякова не залишилася байдужою до такої кумедної пародії.

Фото: instagram.com/polyakovamusic

Артистка у Instagram зізналася, що "це чудово", і запропонувала підписникам оцінити - у кого харизма краща.

Скрін: instagram.com/polyakovamusic

Як повідомлялося раніше, популярний український телеведучий і блогер Олександр Педан похвалився сходженням на найвищу точку Європи.

Також ми писали про те, що Олександр Педан нещодавно вразив передплатників несподіваним визнанням.

Нагадаємо, що раніше Олександр Педан підкорив фанатів новим рекламним роликом, в якому він спародіював популярного російського видеоблогера Івана Рудского, більш відомого як Ивангай.

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Відео: РБК-Україна