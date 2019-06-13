"У вас будет прекрасный ребенок": Потап и Настя Каменских заворожили романтикой

Потап и Настя наслаждаются друг дружкой и делятся этим с фанатами
Потап и Настя Каменских теперь "топ-пара" украинского шоу-бизнеса. И судя по всему, еще долго будут такими оставаться. Звездная парочка продолжает засыпать поклонников яркими совместными фото, а поклонники не устают восхищаться их совместными выходами. Напомним, что свадьба Потапа и Насти состоялась еще 23 мая. Но ее обсуждают еще до сих пор!
Едва ли не каждый день молодожены делятся трогательными моментами с поклонниками и показывают, как они наслаждаются друг дружкой. Так, на своей instagram-страничке Потап опубликовал парочку фото с возлюбленной. При этом пара позирует в лучах заходящего солнца. Каменских без косметики и прически, оба в обычной повседневной одежде…
Потап никак не подписал снимки, лишь указав их "фирменный" хештег – #bearanddiamond (медведь и бриллиант).
Романтичные Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)
Зато поклонники пары поспешили засыпать их восторженными комментариями. Кто-то отметил, что это сама романтичная и нежная пара, некоторые обратили внимание, как сильно похудели Потап с Настей. А некоторые пожелали им красивых деток:
Скриншот комментариев: instagram.com/realpotap
Напомним, ранее расслабленный Потап показал спортивную Каменских в бассейне и записал короткий момент отдыха с возлюбленной на видео. Тогда Потап саркастически обратился к подписчикам, мол, "а как начинается ваш день?"
А еще чуть позже Потап похвастался кулинарными талантами своей любимой. После тренировки Камеснких приготовила Потапу домашние котлетки.