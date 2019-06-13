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Жгучая Настя Каменских в красном платье покорила эффектным образом

Lite » Новости шоу-бизнеса 13.06.2019 - 11:27
Жгучая Настя Каменских в красном платье покорила эффектным образом
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица сверкнула стойными ножками на фото

Популярна певица и новоиспеченная жена рэпера и продюсера Потапа, жгучая красотка Настя Каменских даже после замужества продолжает баловать поклонников эффектными снимками. Теперь ее любимый мужчина, не таясь, делает девушке комплименты под поставми в Intagram, восхищаясь тем, какая красивая и желанная у него жена. На свежем кадре Настя предстала перед поклонниками в образе из клипа Peligroso, покорив своей яркой внешностью.

Артистка сидит на песке в бордовом платье с открытыми плечами и спиной, попутно демонстрируя стройные ножки. Она запечатлена вполоборота, а ее роскошные вьющиеся волосы копной спадают на одну сторону.

Яркий макияж на загорелой коже с акцентом на глаза делает образ горячей Насти еще более выразительным и эффектным.

Жгучая Настя Каменских в красном платье покорила эффектным образом

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Поклонники не смогли пройти мимо впечатляющего фото и щедро одарили певицу комплиментами, восхищаясь ее внешними данными. В комментариях даже сравнили Настю со звездой сериала "Дикий Ангел", актрисой и певицей Натальей Орейро.

"Какая же вы красивая!", "Красотка!", "Вы лучшая", "Суперкрасотка!", "Очень красивая", "Вау, шикарна!", "В этом образе похожа на Наталью Орейро!", "Просто богиня! А какие волосы!" - восторгались поклонники.

Жгучая Настя Каменских в красном платье покорила эффектным образом

Жгучая Настя Каменских в красном платье покорила эффектным образом

Жгучая Настя Каменских в красном платье покорила эффектным образом

Жгучая Настя Каменских в красном платье покорила эффектным образом

Жгучая Настя Каменских в красном платье покорила эффектным образом

Жгучая Настя Каменских в красном платье покорила эффектным образом

Жгучая Настя Каменских в красном платье покорила эффектным образом

Жгучая Настя Каменских в красном платье покорила эффектным образом

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Кстати, Настя Каменских и ее муж Потап – спортивная семья. Недавно они опубликовали фото своего активного утра в спортзале вместе с тренером Андреем Хомицким. К тому же, звезды регулярно устраивают заплывы в собственном бассейне рядом с их частным домом.

Кроме того, Потап растрогал сеть спортивной романтикой с Каменских. Он рассказал о всех прелестях совместного активного раннего утра в зале до наступления летнего зноя и пробок на дорогах.

Напомним, что Потап решился на признание, почему он долго скрывал отношения с Настей Каменских от посторонних глаз.

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Новости Украины Настя Каменских
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