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А как начинается ваш день? Потап показал спортивную Каменских в бассейне (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 11.06.2019 - 13:40
А как начинается ваш день? Потап показал спортивную Каменских в бассейне (видео)
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/realpotap)

Со звездной парой отдыхом наслаждается и собачка Мими

Потап и Настя Каменских сегодня, 11 июня, невероятно активны. Звездная пара, похоже, решила засыпать фанатов и украинские СМИ инфоповодами. При этом каждый новый пост молодоженов – очередной повод по-хорошему позавидовать им.

Так, с самого утра Потап и Каменских показали свои спортивные будни. Отметим, что даже во время свадебного путешествия в Турции пара не забывала тренироваться и следить за режимом. Время от времени Настя показывала короткие видео с пробежек. Вернувшись домой, Потап и Настя даже не думают останавливаться. Рэпер показал милое фото с любимой и отметил, как же круто встать летом пораньше до наступления жары, потренироваться и кайфовать друг от друга.

А еще чуть позже Потап показал новое видео у себя в разделе сториз. Музыканты нежатся в своем бассейне. Потап лежит на матрасе. Рядом на матрасе – собачка Мими. Также видим, как под водой плывет спортивная Каменских в черном купальнике.

А Потап с сарказмом спрашивает у поклонников: "А как у вас начинается новый день?" Соответствующее видео появилось в twitter-блоге MyGlamWish.

Также не остает в публикации новостей и Каменских. На своей instagram-страничке певица показала фото из зала. На снимке вместе с ней и Потапом также позирует их общий персональный тренер.

"Так круто начинать день со спорта!" – поделилась эмоциями певица.

А как начинается ваш день? Потап показал спортивную Каменских в бассейне (видео)

Настя Каменских и Потап на утренней тренировке в зале (фото: instagram.com/kamenskux)

Поклонники Каменских поспешили оставить отзывы под ее новым фото:

  • "Потап хорошо выглядит"
  • "Спортивная семья"
  • "Смотрю на вас и не могу налюбоваться. Счастья вам, взаимопонимания и крепкой бесконечной любви"
  • "Как круто вы выглядите, самая красивая пара нашей эстрады... Я знала, что вы все таки поженитесь!))) Очень рада"
  • "Вы прекрасная пара! Как пазл сошлись"
  • "Вы - пример и мотивация"
  • "Я бы упала в обморок, если бы занимаясь в спортзале и увидела вас)"
  • "Огромного счастья вашей семье"

А как начинается ваш день? Потап показал спортивную Каменских в бассейне (видео)

Скриншот комментариев: instagram.com/kamenskux

Напомним, до этого Потап забавно "потроллил" заспанную Настю Каменских за ошибки в английском. Интересно, что тогда пара также собиралась на тренировку. Только перед занятиями Каменских решила похвастаться новыми подарками от поклонников. 

А еще чуть позже Потап похвастался кулинарными талантами своей любимой. После тренировки Камеснких приготовила Потапу домашние котлетки.

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Новости Украины Настя КаменскихПотап
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