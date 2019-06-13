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"У вас буде прекрасна дитина": Потап і Настя Каменських заворожили романтикою

Lite » Новини шоу-бізнесу 13.06.2019 - 12:57
"У вас буде прекрасна дитина": Потап і Настя Каменських заворожили романтикою
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Потап і Настя насолоджуються один одним і діляться цим з фанатами

Потап і Настя Каменських тепер "топ-пара" українського шоу-бізнесу. І судячи з усього, ще довго будуть залишатися такими. Зіркова парочка продовжує засипати шанувальників яскравими спільними фото, а шанувальники не втомлюються захоплюватися їх спільними виходами. Нагадаємо, що весілля Потапа і Насті відбулося ще 23 травня. Але його  обговорюють ще досі!

Ледь не щодня молодята діляться зворушливими моментами з шанувальниками і показують, як вони насолоджуються одне одним. Так, на своїй instagram-сторінці Потап опублікував парочку фото з коханою. При цьому пара позує в променях призахідного сонця. Каменських без косметики і зачіски, обидва в звичайному повсякденному одязі...

Потап ніяк не підписав знімки, лише вказавши їх "фірмовий" хештег – #bearanddiamond (ведмідь і діамант).

&quot;У вас буде прекрасна дитина&quot;: Потап і Настя Каменських заворожили романтикою

&quot;У вас буде прекрасна дитина&quot;: Потап і Настя Каменських заворожили романтикою

Романтичні Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Зате шанувальники пари поспішили засипати їх захопленими коментарями. Хтось зауважив, що це сама романтична і ніжна пара, деякі звернули увагу, як сильно схудли Потап з Настею. А деякі побажали їм гарних діток:

  • "Вистачить вже худнути, нереально красиві"
  • "Яка вона у вас гарна, Ви дуже підходите один одному"
  • "Стільки ніжності в ваших фото і відео після весілля. Як ви стримувалися до весілля, щоб не кричати на весь світ про кохання?"
  • "Бажаю, щоб у 2020 році Потап став найкращим татом року!"
  • "Господи, як же я щаслива за вас! Будь ласка, збережіть свою любов до самої старості, бережіть свої почуття, ви створені один для одного"
  • "У вас буде прекрасна дитина"
  • "Молодці! Бережіть один одного!"
  • "Які ж ви обидва сонячні! Не втрачайте це!"
  • "Ви дуже мило виглядаєте разом"
  • "Коли вже будуть маленькі потапики)"

&quot;У вас буде прекрасна дитина&quot;: Потап і Настя Каменських заворожили романтикою

Скріншот коментарів: instagram.com/realpotap

Нагадаємо, раніше розслаблений Потап показав спортивну Каменських в басейні і записав короткий момент відпочинку з коханою на відео. Тоді Потап саркастично звернувся до підписників, мовляв, "а як починається ваш день?"

А ще трохи пізніше Потап похвалився кулінарними талантами своєї коханої. Після тренування Камеснких приготувала Потапу домашні котлетки.

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