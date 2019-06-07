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Я тебя люблю! Потап похвастался кулинарными талантами Каменских (видео)

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.06.2019 - 12:56
Я тебя люблю! Потап похвастался кулинарными талантами Каменских (видео)
Потап и Настя Каменских (фото: instagram.com/kamenskux)

Каменских приготовила Потапу домашние котлетки

Потап и Настя Каменских тепер счастливая и душевная пара. При этом музыканты не против делиться этими приятными семейными моментами со своей многомиллионой армией поклонников. На этот раз звездная пара показала фанам что-то новенькое. Ведь обычно в своих соцсетях Потап и Настя публикуют глянцевые фото со свадьбы или съемок совместных клипов. А теперь Потап решил похвастаться кулинарными талантами своей возлюбленной.

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Потап опубликовал короткое видео. Пара находится в домашней обстановке, оба без макияжа и красивых костюмов – обычные будни. При этом Потап подчеркнул, что Настя приготовила ему самое вкусное блюдо.

"Многие мне говорят – ты женился на певиц… она наверное не готовит. А я вам скажу, что у Насти семь концертов… она пришла домой и приготовила мне самые вкусные в мире котлеты из кролика", - говорит Потап. В финале рэпер признался в очередной раз в любви Каменских. Соответствующее видео появились в twitter-блоге MyGlamWish.

Забавно, что до этого Потап наоборот немного "потроллил" свою любимую. Так, Каменских также сняла небольшой ролик – певица поблагодарила свою команду и поклонников за милые подарки в виде двух чашек с надписями на английском. Одно из слов Каменских выговорила неправильно – вместо "медведь" сказала "пиво". И Потап поспешил ее исправлять.

Кстати, скорее всего пара сегодня с самого утра отправилась на тренировку. Возможно, именно после насыщенной тренировки Настя и приготовила вкусный и полезный завтрак возлюбленному.

Напомним, до этого Потап растрогал и одновременно повеселил сеть свадебным фото. Тогда украинский рэпер нес Каменских на руках. 

А еще чуть позже "сочная красотка" Настя Каменских в кружевном корсете "нарвалась" на волну комплиментов

Слишком горячо! Настя Каменских топлесс взорвала сеть жарким фото из душа "Такой скромняга": Потап растрогал сеть милым свадебным фото
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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