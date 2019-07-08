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"Ты невероятна": Холостяк 9 очаровал романтикой с любимой в Париже (видео)


Никита Добрынин признался, что встреча с Дарьей затмила все события, котрые произошли с ним в этом году

 Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница, 21-летняя Дарья Квиткова неданво отправились в совместное путешествие в самый романтичный город на планете — Париж. Пара только начала делиться с подписчиками в Instagram фото с отдыха, но уже с первых кадров поклонники телешоу заметили, что чувства захлестнули звездных влюбленных и они выглядят невероятно счастливыми.

Фото: Никита Добрынин и Дарья Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

 "Самым главным событием этого года стал вовсе не проект Холостяк, а то что мы встретили друг друга. Ты невероятна. Мы невероятны", - написал Никита под романтичным фото на фоне Эйфелевой башни.

 Подписчики отметили, что очень надеются, что отношения у пары сложатся, ведь за многие сезоны популярного шоу с участницами шоу любовь ни один "холостяк" так и не построил. А у Никиты и Дарьи есть все шансы, считают подписчики:

 
  • Боже, как приятно на вас смотреть
  • Боже, не могу перестать умиляться! Для меня вы лучшая пара проекта Холостяк! Хотя нет, думаю, в вашем случае проект ни при чем, вы просто должны были встретиться! Очень рада за вас 
  • Вы самые лучшие, счастья вам ребята
  • На это можно смотреть вечно
  • Боже неужели действительно хоть одна пара из этого проекта будет действительно вместе. Дай Бог вам оставаться и в дальнейшем такими влюбленными и счастливыми.
  • такие классные!!!вы просто созданы друг для друга!!!так гармонично смотритесь, берегите друг друга!!!!!
  • Вы очень смотритесь, счастья вам и деток
  • Так хочется, чтобы у вас всё было хорошо,не теряйте ту сказочную химию которая между вами происходит. Думаю у вас хватит реактивов для продления этой химической реакции))))

Особенно очаровали фанатов кадры со взаимными поцелуями героев телешоу, они посчитали их очень милыми.

Напомним, что победительница Холостяк 9 недавно похвасталась роскошным подарком от любимого и рассказала, почему им раньше приходилось летать на отдых порознь. 

Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин показал постельное фото с любимой и рассказал об их времяпровождении.

Кстати, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова рассказала, как наводит уют в доме.

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