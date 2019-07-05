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"Стало очень жарко": Холостяк 9 удивил постельным фото с избранницей

Lite » Новости шоу-бизнеса 05.07.2019 - 09:42
"Стало очень жарко": Холостяк 9 удивил постельным фото с избранницей
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Никита Добрынин поделился интересными подробностями совместной жизни с любимой

Главный герой шоу "Холостяк 9" Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова после проекта решили жить вместе и даже переехали в общую квартиру. Влюбленные наводят уют в своем семейном гнездышке, обживают его, наполняют приятными мелочами, которые создают комфорт и особую атмосферу душевности, а также в их жилище много цветов и растений. Пара проводит много времени вместе и вне дома – у них появилось немало общих друзей, с которыми Никита и Даша с удовольствием коротают досуг. Влюбленные делятся с поклонниками подробностями своих отношений и регулярно публикуют совместные фото. Но экс-холостяк решил пойти дальше и пустил поклонников … в спальню! Он опубликовал в Instagram постельное фото и поделился подробностями совместной жизни с возлюбленной.

Никита позирует, лежа на кровати. Он прикрылся простыней и завел одну руку за голову - поклонники смогли оценить его торс и спортивную форму. Экс-холостяк держит руку Даши, которая в это время осталась за кадром.

"Еще во время проекта мы с Дашей рассуждали на тему, кто из нас "сова", а кто "жаворонок". Помните? Но я считаю, все это легко меняется, когда вы начинаете жить вместе. Сейчас можем и до обеда проваляться в постели, а порою и в семь утра проснуться, чтоб скорее приготовить завтрак", - признался он.

&quot;Стало очень жарко&quot;: Холостяк 9 удивил постельным фото с избранницей

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Даша также решила внести ясность и оставила весьма пикантный комментарий под постом Никиты. "Мне кажется, что внезапно стало очень жарко", - написал девушка.

&quot;Стало очень жарко&quot;: Холостяк 9 удивил постельным фото с избранницей

Скриншот комментариев

Поклонники пары тут же ринулись коммутировать провокативное фото парочки.

"Ох, как постель измята. Молодцы!", "Любовь движет вами", "Фото не из серии "следуй за мной", а из серии "иди ко мне". Фока крутая!", "Ви дуже милі. Не можу надивитися", "Никита, а ты красавчик!", "Жарко. Дуже!", "Клевые", "Красивое.... Постельное белье", "Счастья вам!" - отмечали фолловеры.

 

Скриншот комментариев

Ранее избранница Никиты Добрынина, Даша Квиткова раскрыла детали совместного быта с возлюбленным.

Кстати, победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова поделилась секретом своего запоминающегося подарка для Никиты Добрынина.

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