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"Сделал сюрприз": победительница Холостяк 9 похвасталась роскошным подарком от любимого

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.07.2019 - 10:52
"Сделал сюрприз": победительница Холостяк 9 похвасталась роскошным подарком от любимого
Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Даша проговорилась о впечатляющих планах с Никитой

Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница, 21-летняя Дарья Квиткова живут вместе и с удовольствием проводят досуг, пара буквально не расстается и регулярно радует поклонников фото и новостями. Они обустраивают свою квартиру, наводят в доме уют, а свободное время проводят в компании общих друзей, ведь теперь Никите и Даши не нужно прятаться от посторонних глаз. Экс-холостяк и его возлюбленная не перестают баловать и удивлять друг друга подарками. Так, Никита приготовил для Даши ошеломительный сюрприз, о чем девушка рассказала в Instagram.

Избранница Никиты отметила, что до официального финала шоу вынуждена была путешествовать с возлюбленным в режиме полной конспирации, но сейчас все изменилось. Пару ждет поездка в Париж, и на этот раз они могут открыто демонстрировать свои чувства и появиться вместе на людях.

Также Даша опубликовала несколько эксклюзивных  фото из Греции, на которых позирует в обнимку с Никитой.

&quot;Сделал сюрприз&quot;: победительница Холостяк 9 похвасталась роскошным подарком от любимого

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

"Это фото было сделано в Греции, когда мы с друзьями улетели на выходные. А завтра будет наше первое путешествие, когда нам не нужно будет заходить в аэропорт с разницей в 20 минут, когда не нужны будут кепки и очки, когда мы перестанем сидеть в разных углах аэропорта и на разных концах самолета. Никита сделал сюрприз, и мы улетаем в Париж!" - похвасталась счастливая девушка накануне.

&quot;Сделал сюрприз&quot;: победительница Холостяк 9 похвасталась роскошным подарком от любимого

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Поклонники пожелали им чудесного романтичного отдыха в столице Франции и в очередной раз восхитились парой Даши и Никиты.

"Самые невероятные и наполненные романтикой. Открывайте Париж с новых сторон. Прекрасного отдыха в городе всех влюбленных!", "Вы красивая пара", "Счастья вам! Вы прекрасная пара  и хороших и незабываемых впечатлений, эмоций от путешествия", "Класс! Вы просто идеальны", "Гарного відпочинку! Ви бомбезні", - писали комментаторы.

&quot;Сделал сюрприз&quot;: победительница Холостяк 9 похвасталась роскошным подарком от любимого

&quot;Сделал сюрприз&quot;: победительница Холостяк 9 похвасталась роскошным подарком от любимого

&quot;Сделал сюрприз&quot;: победительница Холостяк 9 похвасталась роскошным подарком от любимого

Скриншот комментариев

Ранее Холостяк 9 Никита Добрынин показал постельное фото с любимой и рассказал об их времяпровождении.

Кстати, победительница Холостяк 9 Даша Квиткова рассказала, как наводит уют в доме.

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Новости Украины ХолостякНикита Добрынин
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