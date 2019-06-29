"Смущаюсь и радуюсь": победительница Холостяк 9 рассказала о совместной жизни с любимым

Фото: Никита Добрынин и Даша Квиткова (instagram.com/nikitadobrynin)

Дарья Квиткова кардинально поменяла отношение к цветам благодаря Никите

Главный герой романтического реалити-шоу Холостяк 9 Никита Добрынин и его избранница Дарья Квиткова счастливы, что благодаря проекту обрели друг друга. Пара решилась на переезд и теперь живет вместе. Влюбленные с любовью и трепетом обставляют свое семейное гнездышко, ведь они полтора месяца жили буквально на чемоданах в полупустой квартире. Даша призналась, что помогает создавать ей особую атмосферу уюта. Об этом она написала на странице в Instagram.

Если раньше девушка не слишком любила живые растения в доме, ведь попросту забывала за ними ухаживать, то теперь это делает с удовольствием и даже превратила процесс в некий ритуал. Не последнюю роль в этом сыграл и Никита, который дарит избраннице цветы и вместе с ней дает имена их домашним вазонам.

"Раньше я не особо любила цветы. Когда мне дарили букеты, мне становилось жутко неловко, потому что я не видела смысла в этом. Мне всегда становилось грустно, что цветы вянут или засыхают. Раньше мне просто лень было ухаживать за домашними растениями. Роза, которая росла у меня, страдала от нехватки внимания, так как я вечно забывала ее поливать", - вспоминает Даша.

Фото: избранница Никиты Добрынина Даша Квиткова показала их дом (instagram.com/kvittkova)

Полгода назад отношение девушки к комнатным растениям резко изменилось, а Никита лишь поспособствовал этому процессу.

"Но вот уже больше полугода, я открываю в себе что-то новое. Я смущаюсь и радуюсь, как маленькая девчонка, когда любимый приходит с цветами, а растениям для нашего дома - мы даем имена и без труда ухаживаем за ними. Согласитесь, все выглядит уютнее, когда в квартире появляется больше зелени", - рассказывает она.

Фото: избранница Никиты Добрынина Даша Квиткова показала их дом (instagram.com/kvittkova)

Комментаторы оценили положительные изменения в интерьере квартиры экс-холостяка и его избранницы.

Фото: избранница Никиты Добрынина Даша Квиткова показала их дом (instagram.com/kvittkova)

"Дуже класно! Круто", "Очень уютно", "Цветы красивые, как говориться есть цветы в доме, будет гармония!", "Ну у вас прям ботанический сад теперь!", "Господинька", "Супер. Какая красотень! Как цветы наполняют дом, даже без штор уютно стало", - отмечали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/kvittkova)

Ранее победительница Холостяк 9 Дарья Квиткова раскрыла секрет своего впечатляющего подарка для Никиты Добрынина.

Напомним, что Холостяк 9 Никита Добрынин рассказал об отношении к беременности возлюбленной и взглядах на детей в семье.