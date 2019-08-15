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"Цунами возбуждения": Тина Кароль поразила откровенным фото без белья

Lite » Новости шоу-бизнеса 15.08.2019 - 13:11
"Цунами возбуждения": Тина Кароль поразила откровенным фото без белья
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Поклонники Кароль не смогли "пройти мимо" такого фото

Тина Кароль решила, похоже, довести своих поклонников до “пика блаженства”. Украинская певица продолжает делиться все новыми и новыми снимками со своей новой летней фотосессии. Напомним, что проходила она в США, а именно - на широком песчаном пляже Лос-Анджелеса.

Для этой съемки Кароль подготовила сразу несколько образов. При этом каждый из луков отличается “сдержанной пикантностью”. Два ключевых образа - пляжные комплекты черного и белого цвета, состоящие из коротких шортиков и топов с длинными рукавами.

Кароль позировала на фоне огромного пляжа, на шезлонгах и в воде. Теперь же певица решила добавить еще больше пикантности и сексуальности.

Так, на своей instagram-страничке исполнительница опубликовала действительно “жаркий” снимок. На черно-белом портрете Кароль не смотрит в камеру. Одну руку она запрокинула за голову, сама же позирует с закрытыми глазами. На исполнительницы - короткая трикотажная кофточка, сквозь которую просвечиваются соски.

&quot;Цунами возбуждения&quot;: Тина Кароль поразила откровенным фото без белья

Соблазнительная Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Как всегда, Кароль не подписала новое фото. Отметим, что украинская певица крайне редко делится какими-то мыслями в своих соцсетях.

Зато ее поклонники поспешили засыпать свою любимицу восторженными комментариями:

  • “Мурашки по коже”
  • “Сосочки)”
  • “Опять без лифчика)”
  • “Кстати, фотка классная)”
  • “Не знаю почему, но фото кажется очень уютной”
  • “Цунами возбуждения не дает собраться с мыслями)”
  • “Вааау чистый кайф”
  • “У тебя мурашки, у меня мурашки, у всех от этого фото мурашки”

&quot;Цунами возбуждения&quot;: Тина Кароль поразила откровенным фото без белья

Скриншот комментариев: instagram.com/tina_karol

Напомним, что Тина Кароль показала стройные ножки в полупрозрачном платье на одесском концерте.

А еще Тина Кароль не стесняется показаться без макияжа, чем радует своих фанов, которые утверждают, что певица выглядит юной, как подросток.

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