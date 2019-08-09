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"Незаконно": Тина Кароль продолжает сражать наповал откровенными фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 09.08.2019 - 13:35
"Незаконно": Тина Кароль продолжает сражать наповал откровенными фото
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица опубликовала несколько постановочных фото и обрадовала поклонников неожиданной новостью

 Очередная порция летних пляжных фото от Тины Кароль вызвала шквал эмоциональных комментариев в Instagram певицы. Тина сделала коллаж из двух нежных снимков в тонком трикотажном костюме, состоящем из топа с длинным рукавом и ультракоротких шорт, на которых она нежится на пляже с белоснежным песком.

&quot;Незаконно&quot;: Тина Кароль продолжает сражать наповал откровенными фото

 

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

 Поклонники знаменитости восхитились красотой Кароль и не поскупились на позитивные комментарии, в шутку назвав ее красоту незаконной.

  • Богиня Тина 
  • Оаооаоа, такая красивая
  • Тинааааа  у-би-ла!  ну сколько можно повторять? Незаконно быть такоой красивой!
  • Красииииииивая
  • Ваааау, вообще
  • Очень нежно
  • ОДНОВРЕМЕННО СЕКСУАЛЬНАЯ И НЕЖНАЯ...УМИРАЮ
  • ГОРЮЮЮЮ
  • Красивая 
 

 Но на этом сюрпризы для поклонников не закончились. В Instagram stories Тина  опубликовала несколько кадров и видео со съемок с молодыми парнями, которые на английском объявили, что они заняты производством нового музыкального видео для Тины, что несказанно обрадовало фанатов певицы. 

&quot;Незаконно&quot;: Тина Кароль продолжает сражать наповал откровенными фото&quot;Незаконно&quot;: Тина Кароль продолжает сражать наповал откровенными фото

Фото: (instagram.com/tina_karol)

&quot;Незаконно&quot;: Тина Кароль продолжает сражать наповал откровенными фото

&quot;Незаконно&quot;: Тина Кароль продолжает сражать наповал откровенными фото

"Ждём клип. Будет что-то фантастическое", "Тиночка , спасибо за информацию о съёмке клипа", - отреагировали на новость подписчики.

Напомним, что коллекция пляжных фото Тины Кароль уже в сети. Поклонники уже оценили довольно откровенные снимки, на которых можно рассмотреть сочную фигуру знаменитости.

 Напомним, что Тина Кароль показала стройные ножки в полупрозрачном платье на одесском концерте.
 А еще Тина Кароль не стесняется показаться без макияжа, чем радует своих фанов, которые утверждают, что певица выглядит юной, как подросток.

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Новости Украины Тина Карольпевецклип
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