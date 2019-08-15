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"Цунамі збудження": Тіна Кароль здивувала відвертим фото без білизни

Lite » Новини шоу-бізнесу 15.08.2019 - 13:11
"Цунамі збудження": Тіна Кароль здивувала відвертим фото без білизни
Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Шанувальники Кароль не змогли "пройти повз" такого фото

Тіна Кароль вирішила, схоже, довести своїх прихильників до "піку блаженства". Українська співачка продовжує ділитися все новими і новими знімками зі своєї нової літньої фотосесії. Нагадаємо, що проходила вона в США, а саме - на широкому піщаному пляжі Лос-Анджелеса.

Для цієї зйомки Кароль підготувала відразу кілька образів. При цьому кожен з луків відрізняється "стриманою пікантністю". Два ключових образи - пляжні комплекти чорного і білого кольору, що складаються з коротких шортиків і топів з довгими рукавами.

Кароль позувала на тлі величезного пляжу, на шезлонгах і у воді. Тепер же співачка вирішила додати ще більше пікантності і сексуальності.

Так, на своїй instagram-сторінці виконавиця опублікувала дійсно "жаркий" знімок. На чорно-білому портреті Кароль не дивиться в камеру. Одну руку вона відкинула за голову, сама ж позує з закритими очима. На виконавиці - коротка трикотажна кофтинка, крізь яку просвічуються соски.

&quot;Цунамі збудження&quot;: Тіна Кароль здивувала відвертим фото без білизни

Спокуслива Тіна Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Як завжди, Кароль не підписала нове фото. Зазначимо, що українська співачка вкрай рідко ділиться якимись думками у своїх соцмережах.

Зате її шанувальники поспішили засипати свою улюбленицю захопленими коментарями:

  • "Мурашки по шкірі"
  • "Сосочки)"
  • "Знову без ліфчика)"
  • "До речі, фотка класна)"
  • "Не знаю чому, але фото здається дуже затишним"
  • "Цунамі збудження не дає зібратися з думками)"
  • "Вааау чистий кайф"
  • "У тебе мурашки, у мене мурашки, всім від цього фото мурашки"

&quot;Цунамі збудження&quot;: Тіна Кароль здивувала відвертим фото без білизни

Скріншот коментарів: instagram.com/tina_karol

Нагадаємо, що Тіна Кароль показала стрункі ніжки в напівпрозорому платті на одеському концерті.

А ще Тіна Кароль не соромиться здатися без макіяжу, ніж радує своїх фанів, які стверджують, що співачка виглядає юною, як підліток.

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