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"И без грима красотка": Тина Кароль восхитила лицом без макияжа

Lite » Новости шоу-бизнеса 19.07.2019 - 12:28
"И без грима красотка": Тина Кароль восхитила лицом без макияжа
Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники отметили, что певица выглядит будто подросток

Украинская поп-дива Тина Кароль последнее время балует своих фанатов, буквально каждый день публикуя новые фото в сети, причем порой они весьма пикантные и откровенные. Подписчики певицы, число которых уже перевалило за миллион, не устают восхищаться ее цветущей красотой и стильными образами. При этом артистка прекрасно выглядит и без косметики и не боится показывать свою естественную красоту.

Так, на фан-страничке Кароль появилось ее новое фото, на котором звезда запечатлена без грамма макияжа, доказывая, что дело вовсе не в обработке снимков - она действительно прекрасно выглядит, даже когда уставшая и не накрашена.

На снимке 34-летняя Тина позирует с поклонницей. Артистка одета в черные лосины и джинсовую куртку, на ее лице нет ни грамма макияжа, а волосы собраны в небрежный пучок. При этом она мило улыбается на камеру.

&quot;И без грима красотка&quot;: Тина Кароль восхитила лицом без макияжа

Фото: Тина Кароль (instagram.com/_fantina)

Фанаты исполнительницы пришли в восторг от ее внешнего вида и заявили, что она будто подросток. Хотя некоторые заметили усталость на лице Кароль и посоветовали беречь себя и больше отдыхать.

  • Вааай, какая зайка 
  • Тина красавица, ей и макияж не нужен
  • Бозееее,какой Тина пупсичек
  • Я в свои 15 выгляжу старше
  • Котёнок
  • Ниче так и без грима красотка :))
  • Зайка, очень красивая.
  • Очень люблю фото из жизни, когда Тина выглядит как обычный человек
  • Тіна завжди прекрасна, дівчата дуже милі!!! 
  • Мі мі мі бусинка
  • На лице видно усталость. Пора отдохнуть. Очень много работает. Трудоголик!
 

Скриншот комментариев (instagram.com/_fantina)

&quot;И без грима красотка&quot;: Тина Кароль восхитила лицом без макияжаФото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Напомним, Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото в роскошном красном платье, восхищая стройной фигурой.

Ранее Тина Кароль показала стройные ножки в коротких шортах во время пикантной пляжной фотосессии.

Также Тина Кароль без белья в коротком белом топе восхитила поклонников и вызвала настоящий фурор в сети откровенным кадром.

Красная королева: Тина Кароль ошеломила сеть жгучим фото "Женщина-вамп": Тина Кароль в кроп-топе сразила наповал магнетичным фото
Новости Украины Тина Карольпевец
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