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Тина Кароль блеснула стройными ножками в "голом" платье прямо со сцены в Одессе

Lite » Новости шоу-бизнеса 22.07.2019 - 11:56
Тина Кароль блеснула стройными ножками в "голом" платье прямо со сцены в Одессе
Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

В сети появляется все больше фото с выступления Кароль в Одессе

Тина Кароль порадовала поклонников новым долгожданным концертом. Напомним, что Кароль дала концерт 20 июля в Одессе в летнем театре "Морвокзал". Концерт под названием "Тина Кароль. Все хиты", как обычно, собрал аншлаг. И сотни различных фото и видео в сети. Сама украинская исполнительница пока что не спешит публиковать фото со своего выступления. Зато это делает ее преданная армия поклонников.

Так, в сети появилась серия фотографий с концерта, на которых можно рассмотреть детали ее образов. Кароль сменила за один концерт сразу несколько нарядов. При этом один откровеннее другого.

Один из образов – сиреневое ультра короткое атласное платье на бретельках, со сборками по бокам. Образ довершает невесомая накидка-плащ со сборками плиссе. Кстати, напомним, что романтичные складки плиссе вновь в тренде этим летом. Этот элемент декора можно было встретить в весенне-летних коллекциях буквально всех зарубежных и украинских дизайнеров.

Тина Кароль блеснула стройными ножками в &quot;голом&quot; платье прямо со сцены в Одессе

Тина Кароль на концерте в Одессе (фото: instagram.com/khorosheva_natasha)

Еще один образ – в перламутровом длинном платье на бретельках, выполненном в бельевом стиле. Этот образ Кароль также комбинировала с накидкой, рукава которой украшены перьями. Однако во время выступления певица сбросила плащ, оставшись в одном только платье. При этом по бокам платье имеет разрезы до средины бедра. Во время эффектных поз, который Кароль принимала на сцене, платье оголяло ее подтянутые ножки.

Тина Кароль блеснула стройными ножками в &quot;голом&quot; платье прямо со сцены в Одессе

Тина Кароль на концерте в Одессе (фото: instagram.com/khorosheva_natasha)

Тина Кароль блеснула стройными ножками в &quot;голом&quot; платье прямо со сцены в Одессе

Фото: instagram.com/khorosheva_natasha

В целом, образ Кароль был, как обычно, чувственным, соблазнительным и местами очень пикантным. Волосы были собраны в привычную для певицы прическу – крупные локоны, уложенные на одну сторону. Мейка сделан с акцентом на алые губы – неизменную фишку Тины. 

 

Фото: instagram.com/khorosheva_natasha

Напомним, ранее Тина Кароль восхитила лицом без макияжа. Поклонники отметили, что 34-летняя певица выглядит будто подросток. При этом Кароль также позирует в повседневной одежде. На ней - джинсовая куртка, черные лосины. 

Интересно, что незадолго до этого Кароль ошеломила сеть жгучим фото в красном платье. Выбранный наряд очень выгодно подчеркнул стройные формы певицы. 

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