"Целуется с актерами": Потап признался, что ему не нравится в отношениях с Каменских

Рэпер Потап едва ли не впервые за долгое время решился на откровенный разговор с журналистами. Музыкант дал большое интервью на телевидении. О том, с кем он делит успешный бизнес, как воспринимает откровенные фото любимой в соцсетях и как изменились его отношения с Настей Каменских после свадьбы, рэпер рассказал "Зірковому шляху" в рубрике "Кава з перцем" на канале "Украина".

После женитьбы жизнь рэпера Потапа изменилась, о чем позаботилась его молодая супруга, которая мотивирует его заботиться о своем здоровье.

"Пью кофе. Но сейчас пью де каф, без кофеина, с кокосовым молоком и с сахарозаменителем. ЗОЖ. Полный ЗОЖ. Молодая жена. Она отвлекает меня от той жизни, которая была бурной, и правильно делает. Начался новый период жизни, новый период творчества. Такой романтичный и очень честный. Новый альбом будет очень лиричным, откровенным, в этом альбоме личные вещи. Например, песня о наших отношениях с Настей к журналистам, как мы прятались и хотелось рассказать всему миру, что ты любишь эту женщину. В альбоме очень много романтических тем", - говорит Потап.

Потап и Настя на тренировке с персональным тренером (фото: instagram.com/kamenskux)

Свадьба Алексея Потапенко и Насти Каменских стала огромным сюрпризом для поклонников и предметом обсуждений для модных блоггеров. У Потапа и Насти она стала эффектным началом новой эры.

Потап поделился, какая его молодая жена дома.

"Настя - классная хозяйка. Она очень классно готовит. Сегодня день был у меня такой – она меня разбудила, поцеловала, забежала наша собака к нам, мы повалялись немного. Потому что у меня за всю неделю первое утро такое было. Приготовила мне завтрак, уже приготовила обед. Она шикарно готовит рыбу. К нам приходят гости, она готовит для всех гостей, и они идут на Настины харчи", - рассказал рэпер.

Потап признался, что он не против откровенных фотографий любимой в соцсети, но иногда не в восторге от романтических съемок Насти с другими мужчинами.

"Мне единственное, что не нравится - когда она целуется с актерами очень много, если снимается в каком-то кино, или если идут пробы…Но если мы друг друга любим, то чего уже друг к другу цепляться, если она артистка. Я мужчина уверенный. Не в себе, в своей любви. И даже мне нравится это, мне нравятся ее откровенные фотографии, фотосессии. Мне нравится, что она нравится. И как мужчине тоже. Я знаю, что она очень красивая женщина. Но это моя женщина, я с ней просыпаюсь каждое утро. Она даже утром красивая. Наши отношения изменились в лучшую сторону. От этого я стал больше выступать. От этого баланса я больше прихожу на передачи, я стал более откровенным и более счастливым человеком. Я сейчас счастлив на 100%", - рассказал Потап.

Напомним, ранее Настя Каменских очаровала беззаботным летним фото. При этом певица призналась, что заболела.