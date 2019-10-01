Мы очень подходим друг другу: Потап приоткрыл пикантные подробности жизни с Каменских

Фото: Потап и Настя Каменских (instagram.com realpotap)

Потап поделился очень интимными подробностями о жизни с новой женой

Потап - украинский певец, который этой весной женился на партнерше по музыкальному бизнесу Насте Каменских, рассказал, что ему надоело скрывать отношения с певицей и они решили сделать свадьбу. Об этом он заявил в интервью в шоу Слава + на YouTube-канале Люкс ФМ. Именно в день бракосочетания артисты решили рассказать всем своим поклонникам то, что долго скрывали.

"Мне очень надоело скрывать отношения. Скрывать отношения — это не красиво по отношению к женщине и к самому себе. Поэтому настал момент, когда стало уже очень грустно, и мы решили забацать свадьбу", - рассказал Потап.

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Потап не жалеет комплиментов для жены и называет ее супер-женщиной.

"Она International-суперзвезда и она живет дома у меня. И она мне готовит и убирает. Она пару лет "настраивала" меня, потому что я гулял сильно. Надо освежать свои отношения. Надо освежать свой быт, чтобы быт не был бытом, бытностью. Надо чтобы быт был прикольным", - поделился Алексей Потапенко.

Также Потап признался, что с Настей они очень подходят друг другу и ему импонирует ее сильное желание быть известной и мечты о премии "Грэмми".

Видео: Потап рассказал о жизни с Каменских (YouTube/Люкс-ФМ)