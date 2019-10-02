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"В глазах читается любовь!" Потап и Настя Каменских растрогали осенней романтикой

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.10.2019 - 22:27
"В глазах читается любовь!" Потап и Настя Каменских растрогали осенней романтикой
Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

Пара не скрывала счастливых глаз

Потап и Настя, невзирая на то, что уже давно вместе и официально расписались в конце мая, ведут себя так, словно только что познакомились – в их паре присутствует трепет и романтика, предвкушение и радость встреч, а также безудержна страсть. Певица рассказала, что они с рэпером – темпераментные влюбленные и могут запросто публично отдаться эмоциям, а продюсер, в свою очередь, не может нарадоваться жене. В подтверждение своих слов пара опубликовала осенние романтичные фото на фоне разноцветных листьев.

На страничках в instagram Потапа и Насти появились счастливые снимки, сделанные во время их очередного романтичного свидания. Певица позирует в теплом пальто пудрового цвета, черной рубашке, кожаных лосинах и с поясной сумкой. Она дополнила образ трендовым украшением – огромными серьгами-кольцами.

Потап решила внести в свой кэжуальный образ классические элементы: на нем - строгое пальто, черные штаны и белая футболка.

&quot;В глазах читается любовь!&quot; Потап и Настя Каменских растрогали осенней романтикой

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/kamenskux)

"Осенние пейзажи. Милые и желтые", - подписала кадр на английском языке счастливая Настя.

"Свидания с моей женой – это такая романтическая вещь", - признался под снимком Потап.

&quot;В глазах читается любовь!&quot; Потап и Настя Каменских растрогали осенней романтикой

Фото: Настя Каменских и Потап (instagram.com/realpotap)

Поклонники не удержались от комплиментов для пары, ведь их осенний фотосет действительно вышел невероятно теплым и душевным. Некоторые заподозрили певицу в беременности и решили, что она скрывает животик.

  • Які Ви неймовірні, очей не можливо відірвати, будьте щасливі!
  • Крутые люди
  • Счастье и благополучие на лицах
  • Милаши
  • Классные
  • Неперевершені
  • Кто-то скрывает животик?
  • В глазах читается любовь!
  • Красивенные
  • Просто шикарные

Скриншот комментариев

Ранее Потап признался, что Настя Каменских – отличная хозяйка и она замечательно готовит.

"Сладкие четыре дня": счастливая Каменских растрогала нежностью с Потапом "Много любви и солнца": Каменских в бикини похвасталась побегом с Потапом
Новости Украины Настя КаменскихПотап
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