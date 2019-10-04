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"Счастье внутри тебя": Настя Каменских очаровала беззаботным летним фото

Lite » Новости шоу-бизнеса 04.10.2019 - 13:32
"Счастье внутри тебя": Настя Каменских очаровала беззаботным летним фото
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Певица призналась, что немного приболела

Потап и Настя Каменских не устают демонстрировать пылкую страсть и нежные чувства друг к другу. На днях влюбленная парочка насладилась красотой золотой осени, устроив себе романтическую прогулку на природе и позируя на фоне живописных пейзажей. Однако вскоре после этого певица призналась на своей страничке в Instagram, что немного приболела.

Однако, по словам Насти, она не унывает, более того - она научилась любить любое время года, а не только лето. Публикацию она сопроводила теплым летним снимком, на котором запечатлена со своей любимой собачкой Мими. Артистка позирует в коротких шортиках и футболке, а питомца она забавно закинула себе на плечи и придерживает за лапки. Девушка закрыла глаза и забавно вытянула губы в поцелуе.

"Сегодня чуть приболела и пока отлеживалась в постели, нашла фоточку, которую сделали в начале этого лета! На ней видно как мы с Мими беззаботно проводим время! Я стала любить каждый период года. Раньше, конечно, в приоритете было только лето! Сейчас же, когда внутри тебя любовь, баланс и умиротворение, абсолютно не важно где ты и какая сейчас погода! Главное счастье внутри тебя, которое ты сам же и создаёшь, как думаешь?" - поделилась Каменских.

&quot;Счастье внутри тебя&quot;: Настя Каменских очаровала беззаботным летним фото

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

Любящий муж Потап опять не смог удержаться, чтобы не признаться обожаемой супруге в своих чуствах.

"Я люблю тебя", - написал рэпер в комментариях.

&quot;Счастье внутри тебя&quot;: Настя Каменских очаровала беззаботным летним фото

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Пользователи сети согласились с Настей, что самое главное - настрой внутри, а не погода, и оставили теплые отзывы милому фото. Также фанаты желают певице скорейшего выздоровления.

  • Скорейшего выздоровления
  • Полностью согласна
  • Выздоравливайте,Настенька!!! Вы прекрасны в любом виде
  • Все верно ) что внутри то и снаружи. скорейшего выздоровления Насть
  • Согласна с тобой Настя. Главное гармония и любовь. Скорейшего выздоровления!
  • Милота
  • Конечно, но погода и солнце тоже очень влияют на меня))
  • Абсолютно согласна, когда ты счастлив, то время года не важно. Все прекрасно
  • Да)))Это истинная правда)))) Гармония и баланс внутри = гармонии вокруг
  • Желаю скорешего выздоровления Настена. Каждый период года по своему прекрасен.
  • Вполне согласна, Настенька вы здесь такая нежная

&quot;Счастье внутри тебя&quot;: Настя Каменских очаровала беззаботным летним фото

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, Потап разоткровенничался о семейной жизни с Настей Каменских. Продюсер признался, что певица – отличная хозяйка и она замечательно готовит.

Ранее Потап и Настя Каменских умилили романтичным совместным фото и сообщили, что сбежали от всех на несколько дней к морю.

"В глазах читается любовь!" Потап и Настя Каменских растрогали осенней романтикой "Она классно готовит": Потап рассказал о семейной жизни с Каменских
Новости Украины Настя Каменскихпевец
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