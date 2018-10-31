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"Женщина предсмертного возраста": Полякова жестко ответила хейтерам по поводу обнаженных фотографий

Lite » Звезды 31.10.2018 - 20:40
Фото: Оля Полякова (facebook.com/polyakovamusic)
Фото: Оля Полякова (facebook.com/polyakovamusic)

Певица призвала всех женщин быть свободными и раскрепощенными

Известная украинская певица Оля Полякова, которая недавно поразила киевлян своим шоу "Королева ночи", отреагировала на критику из-за фотографий в обнаженном виде. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram.

Она жестко пошутила о том, что ее страницу взломали и отметила, что по мнению тех, кто ее критикует, голое тело женщины должен видеть только муж.

"Ну конечно же меня взломали..., не могла же Женщина предсмертного возраста (именно таким считают возраст за 30 в нашей стране), Мать 2 детей, ибо дети никогда не видели голой задницы, и это может повредить им психику, ЖОНА как могла, ведь только муж имеет право смотреть на голую жену, ведь бог ее создал специально для него и никого больше! Певица! Ибо рот что б петь, выставить свою о Боже, неотфотошопленую, целлюлитную задницу, ибо показать больше нечего!" – написала Полякова и добавила, что пора женщинам чувствовать себя свободными.

"А может мы, независимые, взрослые, женщины, будем чувствовать себя свободными и сексуальными, не зависимо от статуса, возраста и наличия детей, и засунем эти предрассудки туда, куда я показала в прошлых постах!!!! Поддержим челендж #трусыдлятрусов", - сообщила певица и опубликовала еще одну фотографию без купальника.

&quot;Женщина предсмертного возраста&quot;: Полякова жестко ответила хейтерам по поводу обнаженных фотографий

Скриншот фото (instagram.com/polyakovamusic)

Поклонники в комментариях разделились. Одни поддерживают Полякову и пишут, что такое красивое тело грех не показывать, а другие продолжают критиковать певицу.

&quot;Женщина предсмертного возраста&quot;: Полякова жестко ответила хейтерам по поводу обнаженных фотографий&quot;Женщина предсмертного возраста&quot;: Полякова жестко ответила хейтерам по поводу обнаженных фотографий&quot;Женщина предсмертного возраста&quot;: Полякова жестко ответила хейтерам по поводу обнаженных фотографий&quot;Женщина предсмертного возраста&quot;: Полякова жестко ответила хейтерам по поводу обнаженных фотографий

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что Оля Полякова полностью обнажилась на Мальдивах.

А также мы рассказывали о том, что Полякова сменила 11 эффектных образов за концерт.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины фотоОля Полякова
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