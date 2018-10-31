"Жінка передсмертного віку": Полякова жорстко відповіла хейтерам з приводу оголених фотографій

Фото: Оля Полякова (facebook.com/polyakovamusic)

Співачка закликала всіх жінок бути вільними і розкутими

Відома українська співачка Оля Полякова, яка нещодавно вразила киян своїм шоу "Королева ночі", відреагувала на критику через фотографії в оголеному вигляді. Про це артистка написала на своїй сторінці в Instagram.

Вона жорстко пожартувала про те, що її сторінку зламали і зазначила, що на думку тих, хто її критикує, голе тіло жінки повинен бачити тільки чоловік.

"Ну звичайно ж мене зламали..., не могла ж Жінка передсмертного віку (саме таким вважають вік за 30 у нашій країні), Мати 2 дітей, бо діти ніколи не бачили голої дупи, і це може зіпсувати їм психіку, ЖОНА як могла, адже тільки чоловік має право дивитися на голу дружину, адже бог її створив спеціально для нього і нікого більше! Співачка! Бо рот що б співати, виставити свою о Боже, невідфотошоплену, целюлітну дупу, бо показати більше нічого!" – написала Полякова і додала, що пора жінкам почувати себе вільними.

"А може ми, незалежні, дорослі, жінки, будемо відчувати себе вільними і сексуальними, не залежно від статусу, віку та наявності дітей, і засунемо ці забобони туди, куди я показала в минулих постах!!!! Підтримаємо челендж #трусыдлятрусов", - повідомила співачка і опублікувала ще одну фотографію без купальника.

Скріншот фото (instagram.com/polyakovamusic)

Шанувальники в коментарях розділилися. Одні підтримують Полякову і пишуть, що таке гарне тіло гріх не показувати, а інші продовжують критикувати співачку.

Скріншот коментарів (instagram.com/polyakovamusic)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що Оля Полякова повністю роздяглася на Мальдівах.

А також ми розповідали про те, що Полякова змінила 11 ефектних образів за концерт.

Відео: РБК-Україна