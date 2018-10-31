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"Трусы для трусов": Оля Полякова полностью обнажилась на Мальдивах

Lite » Звезды 31.10.2018 - 11:54
Фото: Оля Полякова (коллаж РБК-Украина)
Фото: Оля Полякова (коллаж РБК-Украина)

Певица порадовала поклонников ну очень пикантными снимками

Популярная украинская певица Оля Полякова после того, как дала масштабное шоу "Королева ночи" в Киеве, отправилась на отдых на Мальдивы. В своем Instagram артистка поделилась очень пикантными снимками.

На них Полякова позирует на берегу океана спиной к камере. При этом певица полностью обнажена.

"трусыдлятрусов. доброе утро!)" - написала Суперблондинка под фото.

&quot;Трусы для трусов&quot;: Оля Полякова полностью обнажилась на МальдивахФото: Оля Полякова на Мальдивах (instagram.com/polyakovamusic)

Чуть позже она опубликовала еще один похожий снимок с чуть другого ракурса.

"А эта вам больше нра? #трусыдлятрусов продолжайте выискиваться целлюлит, а я пойду поплаваю))))" - отметила певица.

&quot;Трусы для трусов&quot;: Оля Полякова полностью обнажилась на МальдивахФото: Оля Полякова на Мальдивах (instagram.com/polyakovamusic)

Конечно же, фото вызвали ажиотаж среди подписчиков Оли - менее чем за час они набрали тысячи лайков и множество комментариев.

Большинство фолловеров положительно оценили снимок, отметив, что у Поляковой шикарная фигура. Однако нашлись и такие, которые посчитали подобные фото неуместными, а кое-кто предположи, что на снимках вовсе не Оля.

"Оля быть чистым и обнаженным это не стыдно, а смело. Тем более фигура супер. Сколько людей, столько и мнений. Очень", "Королева пляжу. Оля як завжди шикарна образ називається Єва в раю", "Неймовірно", "Классная фигура", "Так, девочки, все поняли какие фото надо выставлять в инстаграмм?)) Вперёд за Богиней))", "Це не твоя фотка (так безпалівно)", "Природа нас женщин наполняет! Хорошего отдыха Оль!!!!!", "Отличное фото, но оно больше уместно для эротического журнала))))", "Подождите, это же не Оля!!!!!!!! Даже волосы другого цвета!!!", "Боже Оля.А як твої діти до цього ставляться.Я в щоці", - пишут подписчики.

&quot;Трусы для трусов&quot;: Оля Полякова полностью обнажилась на Мальдивах

&quot;Трусы для трусов&quot;: Оля Полякова полностью обнажилась на Мальдивах

&quot;Трусы для трусов&quot;: Оля Полякова полностью обнажилась на Мальдивах

Скриншот комментариев (instagram.com/polyakovamusic)

Напомним, Оля Полякова сменила 11 эффектных образов за концерт. 

26 октября популярная украинская певица Оля Полякова собрала полный зал поклонников в киевском Дворце спорта. Посмотреть на грандиозное шоу "Королева ночи" собралось почти 10 тысяч человек. Во время концерта артистка поразила публику невероятно яркими и эффектными нарядами, которые регулярно меняла.

Ранее мы писали о том, что Оля  Полякова сделала громкое заявление о президентстве.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины певецМальдивыОля Поляковафигура
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