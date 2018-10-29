"Королева диско и волшебного леса": Полякова сменила 11 эффектных образов за концерт

Фото: Оля Полякова (коллаж РБК-Украина)

Артистка исполнила 19 композиций, каждая из которых сопровождалась новыми элементами шоу

В пятницу, 26 октября популярная украинская певица Оля Полякова собрала полный зал поклонников в киевском Дворце спорта. Посмотреть на грандиозное шоу "Королева ночи" собралось почти 10 тысяч человек.

Во время концерта артистка поразила публику невероятно яркими и эффектными нарядами, которые регулярно меняла.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала фото-коллаж со всеми образами, устроив опрос среди подписчиков - какой же ее наряд им понравился больше всего.

Фото: Оля Полякова (instagram.com/polyakovamusic)

"Любимые, выбираем самый эффектный образ на шоу #КОРОЛЕВАНОЧИ! По-моему, получились роскошными все: королевы диско, волшебного леса, королева космоса, королева солнца и другие. Каждый из них был продуман до мелочей моими феями: @bublikanna, MÜ production, @brightandshinystore, @mariaproskurovskaya. А вам какой понравился больше всего?" - поинтересовалась Суперблондинка.

Скриншот поста (instagram.com/polyakovamusic)

Отметим, что по задумке режиссера шоу Германа Ненова новых образов певицы было одиннадцать. Каждый из них раскрывал особую грань Оли.

Фото: шоу "Королева ночи (Владимир Бугаенко/пресс-служба Оли Поляковой)

Полякова предстала перед зрителями в роли Золушки в сверкающей карете в окружении зеркальных коней (для создания этой сцены использовали 12 тысяч зеркальных деталей), благодарной Дочери и преданной Мамы, Космической королевы, Лесной Мавки, наивной влюбленной и раскаивающейся любовницы, и, конечно же, любимой миллионами неунывающей Суперблондинки, заставляющей многотысячные залы танцевать и петь ее песни.

Фото: шоу "Королева ночи (instagram.com/polyakovamusic)

Масштабная корона, напоминающая корабль пришельцев, более 680-ти световых приборов, лазерные установки, три внушительных экрана и световые порталы создали фантастическую картину, которая уже стала рекордной в Украине.

Кстати, фанаты, артисты, знаменитости делились своим восторгом от шоу Оли Поляковой "Королева ночи" в социальных сетях.

Ранее мы писали о том, что Оля Полякова сделала громкое заявление о президентстве.

До этого Полякова проиграла пари и разделась на шоу Танцы со звездами.

Видео: РБК-Украина