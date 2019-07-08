Тропикана-женщина: Лобода соблазняет длинными ногами в экстремально облегающем платье

Лобода, как обычно, дразнит поклонников своими формами
Светлана Лобода (LOBODA) в своем стиле. Скандальная украинская исполнительница очень часто балует свою многомиллионную армию поклонников дерзкими и порой вызывающими образами. К слову, следует отметить, что в последнее время Лодоба находится на пике свой формы. Певица постоянно тренируется, что также время от времени показывает в сети. И очень быстро пришла в форму после рождения второго ребенка (в мае 2019 маленькой Тильде исполнился год).
Поэтому Светлана вполне может позволить себе соблазнительные образы в экстремально коротких и облегающих нарядах – как один из недавних.
Так, на своей instagram-страничке 36-летняя певица опубликовала фото, сделанное в примерочной магазина. Перед зеркалом Лобода позирует в мини-платье черного цвета под кожу. Спереди через все платье проходит молния. Такой наряд выгодно подчеркивает плавные изгибы исполнительницы.
При этом певица решила поинтересоваться у поклонников, стоит ли ей покупать это платье или нет.
"Стала в позу. Платье брать?? И что дальше?)" - пишет Лобода.
Знойная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Конечно же, поклонники Лободы свою любимицу без внимания не оставили:
Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial
Напомним, до этого Лобода засветила шикарный пресс. Светлана показала короткое видео, на котором позирует в белом пиджаке на голое тело, а также в черном кожаном лифчике. Однако от внимания поклонников Лободы не ускользнули ее кубики.
Напомним также, что Лобода поймала букет невесты на свадьбе своей 28-летней сестры Ксении. Скорее всего, это знак, что звезда вскоре выйдет замуж.