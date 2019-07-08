Тропикана-женщина: Лобода соблазняет длинными ногами в экстремально облегающем платье

Светлана Лобода (LOBODA) в своем стиле. Скандальная украинская исполнительница очень часто балует свою многомиллионную армию поклонников дерзкими и порой вызывающими образами. К слову, следует отметить, что в последнее время Лодоба находится на пике свой формы. Певица постоянно тренируется, что также время от времени показывает в сети. И очень быстро пришла в форму после рождения второго ребенка (в мае 2019 маленькой Тильде исполнился год).

Поэтому Светлана вполне может позволить себе соблазнительные образы в экстремально коротких и облегающих нарядах – как один из недавних.

Так, на своей instagram-страничке 36-летняя певица опубликовала фото, сделанное в примерочной магазина. Перед зеркалом Лобода позирует в мини-платье черного цвета под кожу. Спереди через все платье проходит молния. Такой наряд выгодно подчеркивает плавные изгибы исполнительницы.

При этом певица решила поинтересоваться у поклонников, стоит ли ей покупать это платье или нет.

"Стала в позу. Платье брать?? И что дальше?)" - пишет Лобода.

Знойная Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Конечно же, поклонники Лободы свою любимицу без внимания не оставили:

"А дальше записывать совместную песню с Rammstein"

"Такая вы тропикана-женщина"

"Как всегда, великолепна! Платье супер!"

"Вам очень идет это платье!"

"Ну брать конечно!"

"Квин, чего тут скажешь?! Бери!"

"Слишком вызывающе... Значит, хорошее платье, надо брать!))"

"Ну что дальше, что дальше?? Тусить!"

"Платье берите и новые туфли к ним ещё подберите!"

"А что дальше... тут такое писать нельзя) to be continued ))"

Скриншот комментариев: instagram.com/lobodaofficial

Напомним, до этого Лобода засветила шикарный пресс. Светлана показала короткое видео, на котором позирует в белом пиджаке на голое тело, а также в черном кожаном лифчике. Однако от внимания поклонников Лободы не ускользнули ее кубики.

Напомним также, что Лобода поймала букет невесты на свадьбе своей 28-летней сестры Ксении. Скорее всего, это знак, что звезда вскоре выйдет замуж.