Тропікана-жінка: Лобода спокушає довгими ногами в екстремально відвертій сукні

Світлана Лобода (LOBODA) у своєму стилі. Скандальна українська співачка дуже часто балує свою багатомільйонну армію шанувальників зухвалими і часом занадто відвертими образами. До речі, слід зазначити, що останнім часом Лодоба знаходиться на піку своєї форми. Співачка постійно тренується, що також час від часу показує в мережі. І дуже швидко прийшла у форму після народження другої дитини (у травні 2019 маленької Тільді виповнився рік).

Тому Світлана цілком може дозволити собі спокусливі образи в екстремально коротких і красивих нарядах – як один з недавніх.

Так, на своїй instagram-сторінці 36-річна співачка опублікувала фото, зроблене в примірювальній магазину. Перед дзеркалом Лобода позує в міні-сукні чорного кольору під шкіру. Спереду через все плаття проходить блискавка. Таке вбрання вигідно підкреслює плавні вигини виконавиці.

При цьому співачка вирішила поцікавитися у шанувальників, чи варто їй купувати це плаття чи ні.

"Стала в позу. Сукню брати?? І що далі?)" - пише Лобода.

Спекотна Світлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)

Звичайно ж, прихильники Лободи свою улюбленицю без уваги не залишили:

"А далі записувати спільну пісню з Rammstein"

"Тка ви тропікана-жінка"

"Як завжди, чудова! Плаття супер!"

"Вам дуже йде ця сукня!"

"Ну брати звичайно!"

"Квін, чого тут скажеш?! Бери!"

"Занадто зухвало. Значить, гарна сукня, треба брати!))"

"Ну що далі, що далі??? Тусити!"

"Сукню беріть і нові туфлі до неї ще підберіть!"

"А що далі... тут таке писати не можна) to be continued ))"

Скріншот коментарів: instagram.com/lobodaofficial

Нагадаємо, до цього Лобода засвітила шикарний прес. Світлана показала коротке відео, на якому позує в білому піджаку на голе тіло, а також в чорному шкіряному ліфчику. Однак від уваги шанувальників Лободи не вислизнули її кубики.

Нагадаємо також, що Лобода зловила букет нареченої на весіллі своєї 28-річної сестри Ксенії. Швидше за все, це знак, що зірка незабаром вийде заміж.