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Ничего себе кубики!Лобода засветила шикарный пресс

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.07.2019 - 19:47
Ничего себе кубики!Лобода засветила шикарный пресс
Фото: Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Светлана Лобода пожелала всем отличного дня

Светлана Лобода, которая недавно умилила сеть тревел-фото с дочерью, продемонстрировала потрясающе подтянутую фигуру с шикарным прессом. Стройное тело звезды можно увидеть в ролике, который певица опубликовала на своей страничке в Instagram. Таким видео исполнительница хотела пожелать поклонникам хорошего дня, о чем и написала под роликом.

"Отличного дня вам", - написала артистка.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений LOBODA (@lobodaofficial)

Певица предстала в ролике в белом пиджаке, черном кожаном бюстгальтере и ярких акссесуарах. На звезде черные массивные серьги и в таком же стиле кулон. Она посылает своим поклонникам воздушный поцелуй.

Видео вызвало бурную реакцию у поклонников, они написали звезде комплименты и похвалили ее пресс.

  • И тебе, королева!
  • И вам, светлая Светлана!
  • Огненная дамочка!
  • То чувство, когда летом Света на спорте, а ты нет, ее ошеломительный пресс тому подтверждение.
  • Ничего себе кубики!
  • Волнующе восхитительна!
  • Какой пресс!

Ничего себе кубики!Лобода засветила шикарный прессФото:Светлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Отметим, что в таком "прикиде" Лобода появляется на своей страничке в соцсети уже не в первый раз. В прошлом своем видео она продемонстрировала свой пресс без бюстгальтера.

Как ранее мы писали,  солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн, который по слухам является отцом младшей дочери Лободы Тильды, прилетел в Киев. Поклонники украинского певца Потапа заподозрили, что рокер хочет выяснить отношения со Светланой

Напомним, что Лобода поймала букет невесты на свадьбе своей 28-летней сестры Ксении. Скорее всего, это знак, что звезда вскоре выйдет замуж.

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