Трансформация Адель: появились подробности о режиме тренировок певицы

После того, как на днях папарацци удалось заполучить столь желанный кадр Адель после кардинального похудения, ажиотаж вокруг ее истории только увеличился. Напомним, что в начале этого года в сети появились фото резко преобразившейся Адель. 31-летняя певица смогла за полгода избавиться от 45 килограммов лишнего веса! При этом за весь этот период поклонникам впервые удалось рассмотреть как следует постройневшую фигуру своей любимицы. До этого Адель крайне редко посещала светские мероприятия, буквально скрываясь на них от фотографов.

Теперь фанатов интересует, благодаря чему Адель достигла такого потрясающего результата?

Как выяснилось, у певицы очень строгий режим тренировок и питания, что накладывается на ее распорядок дня. Каждое утро она первым делом посещает зал. При этом Адель записана в несколько разных залов, что позволяет ей разнообразить физические нагрузки.

“Она ходит в разные спортивные залы. Встает рано утро и сразу же встречается со своим тренером, — поделился источник в комментарии изданию E! — В первую очередь она получает свою тренировку. Тренировка занимает около часа. А покидает ее Адель полностью мокрой от пота, что свидетельствует о том, насколько усердно она тренируется”.

Занятия с персональным тренером Адель посещает минимум пару раз в неделю. Также едва ли не каждый день певица выходит на пробежку.

Похудевшая Адель на пробежке (скриншот: instagram.com/adelesp)

“Она всегда остается активной. Много гуляет пешком, подсчитывая шаги. Она просто в ударе”, — говорит источник.

“Сейчас она отлично выглядит, полностью изменив свое тело. Адель продолжает терять вес. И становится едва узнаваема”.

Кстати, недавно певица посетила одну из вечеринок по случаю завершения церемонии Оскар-2020. Никто бы и не узнал об этом, если бы совместное фото с Адель не сделала польская телеведущая Кинга Русин. Присутствующие отметили, что певица попросила фотографов не делать с ней снимки.

Адель и Кинга Русин (фото: instagram.com/kingarusin)

Ранее источник издания E! отмечал: “Адель потеряла очень много веса. Все интересовались: “Это точно Адель?!” На ней было золотое платье с косточками. Она предпочла стиль 60-х. И выглядела невероятно”.

Напомним, до этого тренер Адель поделилась диетой, благодаря которой певица похудела на 45 килограммов. Фитнес-тренер Камила Гудис из Бразилии отметила, что радикальные изменения с формами Адель стали происходить после значительного снижения потребляемых ею калорий. А именно - сокращение суточной нормы для женщин (2000 калорий) вдвое - до 1000 калорий в день.