Трансформація Адель: з'явилися подробиці про режим тренувань співачки

Після того, як днями папараці вдалося роздобути настільки бажаний кадр Адель після кардинального схуднення, ажіотаж навколо її історії тільки збільшився. Нагадаємо, що на початку цього року в мережі з'явилися фото різко Адель, яка різко змінилася. 31-річна співачка змогла за півроку позбутися від 45 кілограмів зайвої ваги! При цьому за весь цей період шанувальникам вперше вдалося розглянути як слід струнку фігуру своєї улюблениці. До цього Адель вкрай рідко відвідувала світські заходи, буквально ховаючись на них від фотографів.

Тепер фанатів цікавить, завдяки чому Адель досягла такого приголомшливого результату?

Як з'ясувалося, у співачки дуже строгий режим тренувань і харчування, що накладається на її розпорядок дня. Щоранку вона насамперед відвідує зал. При цьому Адель записана в кілька різних залів, що дозволяє їй урізноманітнити фізичні навантаження.

“Вона ходить у різні спортивні зали. Встає рано вранці, і відразу ж зустрічається зі своїм тренером, — поділилося джерело в коментарі виданню E! — В першу чергу вона отримує своє тренування. Тренування займає близько години. А залишає його Адель повністю мокрою від поту, що свідчить про те, наскільки старанно вона тренується".

Заняття з персональним тренером Адель відвідує мінімум пару разів на тиждень. Також ледь не щодня день співачка виходить на пробіжку.

Схудла Адель на пробіжці (скріншот: instagram.com/adelesp)

“Вона завжди залишається активною. Багато ходить пішки, підраховуючи кроки. Вона просто в ударі", — говорить джерело.

“Зараз вона відмінно виглядає, повністю змінивши своє тіло. Адель продовжує втрачати вагу. І стає ледь пізнавана".

До речі, нещодавно співачка відвідала одну з вечірок з нагоди завершення церемонії Оскар-2020. Ніхто б і не дізнався про це, якщо б спільне фото з Адель не зробила польська телеведуча Кінга Русін. Присутні відзначили, що співачка попросила фотографів не робити з нею знімки.

Адель і Кінга Русін (фото: instagram.com/kingarusin)

Раніше джерело видання E! зазначало: “Адель втратила дуже багато ваги. Всі цікавилися: "Це точно Адель?!" На ній було золоте плаття з кісточками. Вона обрала стиль 60-х. І виглядала неймовірно".

Нагадаємо, до цього тренер Адель поділилася дієтою, завдяки якій співачка схудла на 45 кілограмів. Фітнес-тренер Каміла Гудіс з Бразилії зазначила, що радикальні зміни з формами Адель стали відбуватися після значного зниження споживаних нею калорій. А саме - скорочення добової норми для жінок (2000 калорій) удвічі - до 1000 калорій у день.