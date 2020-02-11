Сильно похудевшая Адель поразила "новой" внешностью на вечеринке Оскара-2020

Адель (фото: vanityfair.com)

Адель не перестает удивлять своим радикальным перевоплощением

Певица Адель стала примером для подражания для миллионов своих поклонников во всем мире. За историей похудения Адель все пристально следили в январе этого года, когда в сети появились фото исполнительницы, сделанные во время ее отдыха на Карибах. Тогда певицу было просо не узнать. 31-летняя исполнительница настолько кардинально похудела, что даже самые верные ее фанаты были поражены. Ведь после развода с бизнесменом Саймоном Конекки, с которым певица встречалась с 2011 года, многие ожидали, что исполнительница будет тосковать по длительным отношениям и даже “уйдет в депрессию”. К счастью, все сложилось наоборот! После развода с мужем Адель решила взяться за себя и кардинально изменить свой образ жизни.

При этом после своего радикального преображения исполнительница так ни разу не вышла в свет. Фото с похудевшей Адель, которые “гуляют по сети” были сделаны папарацци. А учитывая, что Адель решила на время завязать с концертной деятельностью, встретить ее на какой-нибудь вечеринке стало в разы сложнее.

И все же поклонникам повезло. Во время афтепати по случаю церемонии Оскар-2020, которая прошла 10 февраля, поклонники смогли увидеть свою любимицу. Как отмечают в зарубежных СМИ, Адель старалась скрыться от фотографов и всячески их избегала. К счастью, некоторым гостям громкой вечеринке удалось сделать с артисткой парочку фото.

Так, на вечеринке Оскара-2020 Адель в пестрой толпе “подловила” Кинга Русин - популярная польская телеведущая, которая поспешила сделать фото на память.

Адель и Кинга Русин (фото: instagram.com/kingarusin)

Адель появилась на вечеринке в искрящемся силуэтном платье с трендовым принтом анималье. Кстати, в сети уже “вычислили”, что платье - от Ralph & Russo. Облегающий наряд идеально подчеркнул формы исполнительницы. Насыщенный вечерний макияж сделан с акцентом на глаза. Волосы собраны в оригинальную прическу с локонами. Из аксессуаров Адель отдала предпочтение массивным серьгам-кольцам. В целом, образ получился достаточно гламурный.

Некоторые поклонники решили немного высветлить снимок с Адель

В комментариях не все с радушием встретили “новую” Адель. Многие подчеркнули, что судя по внешнему виду исполнительницы, у нее не все хорошо со здоровьем. В частности, подписчики обратили внимание на немного “дряблую” зону вокруг рта и глаз - свидетельство того, что Адель слишком быстро сбросила вес.

А так Адель выглядела всего год назад - на вечеринке Оскара 2019 (скриншот поста: instagram.com/star.news.officiell)

Напомним, что вечеринку по случаю завершения церемонии Оскар ежегодно организовывает глянец Vanity Fair. При этом афтепати зачастую собирает даже больше селебритис, чем сама церемония вручения престижной статуэтки. Один из самых эффектных образов однозначно продемонстрировала модель и бизнес-леди Кайли Дженнер. Кайли выбрала роскошное платье от Ralph & Russo, которое настолько тесно сидело на фигуре Дженнер, что та буквально не могла в нем ни сидеть, ни нормально передвигаться. Однако результат того стоил, как отметила сама Кайли.