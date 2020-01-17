Тренер Адель поделилась диетой, благодаря которой певица похудела на 45 килограммов

Адель (фото: vanityfair.com)

Силе воле Адель действительно можно позавидовать

Персональный тренер 31-летней певицы Адель раскрыла секрет кардинального похудения суперзвезды на 45 килограммов меньше чем за год. Фитнес-тренер Камила Гудис из Бразилии рассказала о похудении Адель, с которой раньше работала. Хотя их сотрудничество уже прекратилось. Как выяснилось, певица придерживалась очень строгой диеты на “зеленом соке и 1000 калорий в день”. Конечно же, не обошлось и без тренировок. Камила Гудис рассказала об изнурительном режиме Адель в программе “Thursday's Lorraine”.

Так, по словам Гудис, радикальные изменения с формами Адель стали происходить после значительного снижения потребляемых ею калорий. А именно - сокращение суточной нормы для женщин (2000 калорий) вдвое - до 1000 калорий в день.

“Она тренировалась. Но думаю, что на 90% результата ее похудения зависел от диеты”, - рассказала Гудис ведущей шоу “Thursday's Lorraine”.

“Это хорошая диета, чтобы быстро сбросить вес. Первая неделя - самая интенсивная. Можно пить зеленые соки и употреблять только 1000 калорий в день… Сейчас Адель не выглядит просто худышкой. Она выглядит потрясающе”, - комментирует результат фитнес-тренер.

Скриншоты: instagram.com/adeleinitaly

Интересно, что с известной фитнес-гуру из Бразилии Адель познакомилась через жену певца Робби Уильямаса - актриса Ада Филд (40 лет). Они встретились в доме певца в Лос-Анджелесе, где тренер даже провела совместную тренировку для Адель и Айды.

Бывший тренер Адель Камила Гудис

При этом Гудис признается, что поначалу не узнала Адель.

“Когда Адель пришла на первую совместную тренировку, я ее не узнала. И поняла, что это была известная певица только после ее ухода. Сегодня она выглядит потрясающе. Она смогла изменить свой образ жизни, диету”, - говорит тренер.

Кстати, в процессе похудения Адель не пришлось прибегать к мучительным тренировкам. Тем более, что певица этого не любит. Она обошлась легким фитнесом и незначительными силовыми тренировками.

Напомним, ранее стало известно, что Адель решилась на кардинальное похудение ради самого любимого человека. А именно - своего семилетнего сына Анджело. Из-за лишнего веса у певицы стали появляться проблемы со здоровьем, что ее не на шутку взволновало.