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Тренер Адель поделилась диетой, благодаря которой певица похудела на 45 килограммов

Lite » Красота 17.01.2020 - 11:44
Тренер Адель поделилась диетой, благодаря которой певица похудела на 45 килограммов
Адель (фото: vanityfair.com)

Силе воле Адель действительно можно позавидовать

Персональный тренер 31-летней певицы Адель раскрыла секрет кардинального похудения суперзвезды на 45 килограммов меньше чем за год. Фитнес-тренер Камила Гудис из Бразилии рассказала о похудении Адель, с которой раньше работала. Хотя их сотрудничество уже прекратилось. Как выяснилось, певица придерживалась очень строгой диеты на “зеленом соке и 1000 калорий в день”. Конечно же, не обошлось и без тренировок. Камила Гудис рассказала об изнурительном режиме Адель в программе “Thursday's Lorraine”.

Так, по словам Гудис, радикальные изменения с формами Адель стали происходить после значительного снижения потребляемых ею калорий. А именно - сокращение суточной нормы для женщин (2000 калорий) вдвое - до 1000 калорий в день.

  • Она тренировалась. Но думаю, что на 90% результата ее похудения зависел от диеты”, - рассказала Гудис ведущей шоу “Thursday's Lorraine”.
  • Это хорошая диета, чтобы быстро сбросить вес. Первая неделя - самая интенсивная. Можно пить зеленые соки и употреблять только 1000 калорий в день… Сейчас Адель не выглядит просто худышкой. Она выглядит потрясающе”, - комментирует результат фитнес-тренер.

Тренер Адель поделилась диетой, благодаря которой певица похудела на 45 килограммов

Тренер Адель поделилась диетой, благодаря которой певица похудела на 45 килограммов

Скриншоты: instagram.com/adeleinitaly

Интересно, что с известной фитнес-гуру из Бразилии Адель познакомилась через жену певца Робби Уильямаса - актриса Ада Филд (40 лет). Они встретились в доме певца в Лос-Анджелесе, где тренер даже провела совместную тренировку для Адель и Айды.

Тренер Адель поделилась диетой, благодаря которой певица похудела на 45 килограммов

Бывший тренер Адель Камила Гудис

При этом Гудис признается, что поначалу не узнала Адель.

“Когда Адель пришла на первую совместную тренировку, я ее не узнала. И поняла, что это была известная певица только после ее ухода. Сегодня она выглядит потрясающе. Она смогла изменить свой образ жизни, диету”, - говорит тренер.

Кстати, в процессе похудения Адель не пришлось прибегать к мучительным тренировкам. Тем более, что певица этого не любит. Она обошлась легким фитнесом и незначительными силовыми тренировками.

Напомним, ранее стало известно, что Адель решилась на кардинальное похудение ради самого любимого человека. А именно - своего семилетнего сына Анджело. Из-за лишнего веса у певицы стали появляться проблемы со здоровьем, что ее не на шутку взволновало.

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Новости Украины похудениеАдель
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