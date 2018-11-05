В топе и мини: Тина Кароль выложила чувственный ролик

Тина Кароль. Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Знаменитая украинская певица показала поклонникам откровенное видео

Тина Кароль разместила на своей странице в Instagram короткий ролик, который не оставил равнодушными ее подписчиков.

На снимке можно увидеть 33-летнюю звезду, которая позирует в топе, облегащем грудь и очень короткой белой юбке на фоне распускающихся цветов.

Видео: instagram.com/tinakarol_fantina

"Богиня", "Лучшая из лучших", "Слишком горячая", "Это невероятно", - пишут фолловеры Тины.

Напомним, мы сообщали, что Кароль стала музыкальным продюсером престижной премии.

Ранее Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа. Поклонники певицы отметили, что Кароль выглядит "как девочка", ее даже не узнать. Также многие подчеркнули, что певица заметно похудела.

Мы также писали о том, что Тина Кароль рассказала об учебе сына в британской школе. Интересно, что мальчик уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.

Тина Кароль: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)