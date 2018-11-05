В топі і міні: Тіна Кароль виклала чуттєвий ролик

Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Знаменита українська співачка показала шанувальникам відверте відео

Тіна Кароль розмістила на своїй сторінці в Instagram короткий ролик, який не залишив байдужими її шанувальників.

На знімку можна побачити 33-річну зірку, яка позує в топі, облягаючому груди і дуже короткій білій спідниці на тлі квітів, що розпускаються.

Відео: instagram.com/tinakarol_fantina

"Богиня", "Краща з кращих", "Занадто гаряча", "Це неймовірно", - пишуть фолловери Тіни.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Кароль стала музичним продюсером престижної премії.

Раніше Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним чином без макіяжу. Шанувальники співачки зазначили, що Кароль виглядає "як дівчинка", її навіть не дізнатися. Також багато підкреслили, що співачка помітно схудла.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль розповіла про навчання сина в британській школі. Цікаво, що хлопчик вже практично забув російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

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