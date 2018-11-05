ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

В топі і міні: Тіна Кароль виклала чуттєвий ролик

Lite » Зірки 05.11.2018 - 07:47
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tinakarol_fantina
Тіна Кароль. Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Знаменита українська співачка показала шанувальникам відверте відео

Тіна Кароль розмістила на своїй сторінці в Instagram короткий ролик, який не залишив байдужими її шанувальників.

На знімку можна побачити 33-річну зірку, яка позує в топі, облягаючому груди і дуже короткій білій спідниці на тлі квітів, що розпускаються.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#тинакароль #tinakarol wearing @bevza photo @kulakowskiy

Допис, поширений Tina Karol (@tina_karol)

Відео: instagram.com/tinakarol_fantina

"Богиня", "Краща з кращих", "Занадто гаряча", "Це неймовірно", - пишуть фолловери Тіни.

Нагадаємо, ми повідомляли, що Кароль стала музичним продюсером престижної премії.

Раніше Тіна Кароль здивувала шанувальників повсякденним чином без макіяжу. Шанувальники співачки зазначили, що Кароль виглядає "як дівчинка", її навіть не дізнатися. Також багато підкреслили, що співачка помітно схудла.

Ми також писали про те, що Тіна Кароль розповіла про навчання сина в британській школі. Цікаво, що хлопчик вже практично забув російську мову, а по-українськи говорить з акцентом.

Тіна Кароль: цікаві факти біографії (відео: РБК-Україна)

Новини України Тіна КарольфотоInstagramзвезды
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся