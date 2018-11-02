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"Я благодарна за доверие": Кароль стала музыкальным продюсером престижной премии

Lite » Звезды 02.11.2018 - 14:13
Фото: Тина Кароль (пресс-служба)
Фото: Тина Кароль (пресс-служба)

Артистка также примет участие в гала-концерте во время церемонии

Популярная украинская поп-исполнительница Тина Кароль, которая восхитила образом на Хэллоуин, стала музыкальным продюсером престижной премии “М1 Music Awards”.

Отметим, что певица является обладательницей четырех наград “М1 Music Awards”.

"Я благодарна за доверие! — комментирует Тина Кароль. — Я действительно провожу много времени над созданием крутых лайф-аранжировок для собственных концертов. И если это находит отклик, если мне предоставили такую честь, для меня это лишь подчеркиваёт то, что мы на верном пути! Я с удовольствием стану музыкальным продюсером премии!"

&quot;Я благодарна за доверие&quot;: Кароль стала музыкальным продюсером престижной премииСкриншот поста (instagram.com/tina_karol)

"Мы ни из кого не выбирали, Тина Кароль самая профессиональная и самая опытная певица, продюсер, музыкант в Украине, - комментирует генеральный директор телеканала М1 Сергей Перцев. - Тина предложила, чтобы звучали живые музыканты и сделала музыкальное оформление премии."

На сцене “М1 Music Awards” выступят музыканты Тины Кароль в полном составе, которые сейчас уже заканчивают репетиции предстоящего шоу.

"Перед музыкантами стоит задача придумать прикольное интро, начало концерта, придумать аутро, это конец концерта, сопровождать некоторых артистов, играть им, сделать переаранжування песен, изменить видение тех или иных вещей музыкально", - рассказывает певица.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Tina Karol (@tina_karol)

Видео: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поклонники в комментариях поздравили любимую певицу и шутливо отметили, что Светланы Лободы на мероприятии точно не будет.

&quot;Я благодарна за доверие&quot;: Кароль стала музыкальным продюсером престижной премии

&quot;Я благодарна за доверие&quot;: Кароль стала музыкальным продюсером престижной премии

Скриншот комментариев (instagram.com/tina_karol)

Отметим, что премия пройдет в столичном Дворце Спорта 1 декабря 2018 года.

Церемонию будет сопровождать грандиозный гала-концерт, в котором примут участие Тина Кароль, “Время и Стекло”, MONATIK, NK Настя Каменских, Alyosha, ALEKSEEV, THE HARDKISS, Michelle Andrade, Ирина Билык, “Mozgi”, NIKITA LOMAKIN, KADNAY, MARUV, Оля Цибульская, KAZKA, Александр Пономарёв и “Антитіла”.

Напомним, ранее Тина Кароль удивила поклонников повседневным образом без макияжа. Поклонники певицы отметили, что Кароль выглядит "как девочка", ее даже не узнать. Также многие подчеркнули, что певица заметно похудела.

Мы также писали о том, что Тина Кароль рассказала об учебе сына в британской школе. Интересно, что мальчик уже практически забыл русский язык, а по-украински говорит с акцентом.

Тина Кароль: интересные факты биографии (видео: РБК-Украина)

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