Топ-модель по-украински: раскрыта правда об отношениях Топоринского и Крутовой

Иллюстративное фото (Styler, коллаж)

Парень с девушкой были знакомы до проекта

Одна из наиболее обсуждаемых пар проекта "Топ-модель по-украински" Дмитрий Топоринский и Яся Крутова рассказали, как зарождалась их любовь. Об этом сообщает Hоchu.ua.

"Я знал о существовании прикольной девочки Яси еще до кастингов и старта съемок. Еще до проекта я случайно увидел ее в Инстаграме, подписался и начал следить. Помню, думал: о, прикольная девочка, жалко, что из Харькова. И тут прихожу я на кастинг, а она там! Мы перекинулись парой слов и все. А потом начали общаться больше и больше", - сказал он.

При этом сама девушка утверждает, что они сразу нашли "общий язык".

"Мы сразу нашли общий язык. Оба какое-то время работали в одной сети магазинов. Обсуждали всякие рабочие моменты. А потом перешли и на другие темы", - подчеркнула она.

Примечательно, что на момент прихода в шоу, у Яси был молодой человек, о существовании которого знал Топоринский.

"Поэтому я старался никак не проявлять своих чувств, ни в коем случае не приставать к Ясе. Когда она рассказала мне о своем решении расстаться с парнем, я перестал сдерживаться. И сразу хвать – и больше не отпускать", - уточнил он.

Как стало известно журналистам, сейчас Топоринский и Ярослава Крутова живут вместе и не скрывают, что они влюблены и счастливы.

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Видео: РБК-Украина