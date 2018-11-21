Ведущая "Топ-модели по-украински" развенчала мифы об индустрии моды

Фото: Алла Костромичева (instagram.com/alla)

Алла Костромичева рассказала правду о диетах и легких деньгах моделей

Рассматривая глянцевые журналы, многие люди верят, что у моделей есть все: слава, красота, огромные деньги, и при этом они не особо напрягаются. Ведущая реалити "Топ-модель по-украински" Алла Костромичева развенчала популярные мифы о нездоровой худобе среди моделей и легких деньгах в fashion-индустрии.

Миф №1: Модели постоянно сидят на диетах

Люди почему-то не понимают одной простой вещи. Модели не худеют, чтобы быть худыми. 99% манекенщиц стройные от природы. У меня прекрасная генетика и очень быстрый обмен веществ. Я ни разу в жизни не сидела на диетах. Чтобы я не ела, мои бедра остаются – 90. Даже если я съем на ночь тарелку пасты, мне за это ничего не будет. Можете начинать дружно мне завидовать. НО! Я люблю свое тело. Поэтому не ем плохую еду: фастфуд, газированные напитки, не злоупотребляю сладким, всегда читаю состав на продуктах. Кроме того, регулярно занимаюсь спортом, чтобы фигура выглядела подтянутой.

Фото: Алла Костромичева (Новый канал)

Миф № 2: В погоне за идеальными параметрами модели доводят себя до анорексии

Это такой же стереотип, как все блондинки тупые или все мужики изменяют. Анорексия – это психологическое заболевание, которое часто ассоциируют с моделингом. Но я скажу вам честно, процент больных этим недугом среди моделей не больше, чем среди обычных людей. Моделинг сегодня не пропагандирует нездоровую худобу. Наоборот сейчас хайп на спортивное, подтянутое тело.

Фото: Алла Костромичева (Новый канал)

Миф №3: Моделинг – это просто. Летай за границу, позируй фотографам и собирай гонорары

Со стороны кажется, что работа модели очень легкий хлеб. Однако я уверена, что если дать график модели среднестатистическому человеку, он сойдет с дистанции через пару часов. Съемки могут длиться по 8-12 часов. Как правило, за день нужно обойти 13-15 кастингов, которые находятся в разных концах города. Никаких такси! Только метро – иначе никуда не успеешь. Мой личный рекорд 25 показов, это было в Париже. В Милане 13 я обошла пешком.

Каждый отбор требует огромной самоотдачи. Перед каждым кастинг-директором модель должна излучать энергию. Быть бодрой, уметь расположить к себе, улыбаться, держать осанку, красиво ходить на каблуках. Даже когда ты просто сидишь перед камерой или позируешь фотографу, ты тоже отдаешь энергию. Я говорю сейчас об очень эфемерных вещах. Но я абсолютно убеждена, что на все это тратится колоссальная энергия. Кстати, такой ритм – еще одна причина, почему все модели – худые. При таких нагрузках потребность в диетах исчезает сама собой.

Фото: Алла Костромичева (Новый канал)

Именно поэтому в "Топ-модель по-украински" мы с командой Нового канала и экспертами готовим для участников такие сложные и экстремальные испытания. После проекта ребята попадают на реальную работу с такой закалкой, что легко обходят конкурентов и справляются с любыми задачами.

Напомним, 66-летняя украинская модель вошла в список самых влиятельных женщин мира. BBC 100 Women ежегодно определяют 100 самых влиятельных женщин мира. Среди них – лидеры государств, новаторы и изобретательницы, а также обычные работницы, которые ежедневно вдохновляют своим примером. Модель Лариса Михальцова стала единственной украинкой, которая попала в список.

Мы также писали о том, что дочь супермодели Кейт Мосс дебютировала на обложке глянца. 16-летняя дочь супермодели Кейт Мосс Лила впервые украсила обложку глянца одна, без своей звездной мамы. Девушка блистает в свежем номере журнала Dazed.

А также публиковали яркие фото и видео с показа Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подиум в соблазнительном белье из новой коллекции бренда вышли супермодели Эльза Хоск, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестры Джиджи и Белла Хадид и другие.

Видео: РБК-Украина