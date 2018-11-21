ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Дочь супермодели Кейт Мосс дебютировала на обложке глянца

Lite » Стиль и мода 21.11.2018 - 12:38
Дочь супермодели Кейт Мосс дебютировала на обложке глянца
Фото: Лила Грэйс Мосс (instagram.com/lilamoss)

В прошлом году Лила Грэйс снялась в своей первой рекламной кампании

16-летняя дочь супермодели Кейт Мосс Лила впервые украсила обложку глянца одна, без своей звездной мамы. Девушка блистает в свежем номере журнала Dazed. Несколькими снимками с фотосета Лила поделилась в своем Instagram.

"Рада поделиться с вами своей первой сольной обложкой для зимнего выпуска Dazed. Работать с такой потрясающей командой – мечта",– написала начинающая модель.

Дочь супермодели Кейт Мосс дебютировала на обложке глянцаФото: Лила Грэйс Мосс (instagram.com/lilamoss)

Отметим, что одним из основателей журнала является отец Лилы, издатель Джефферсон Хак, который выпускает журнал с начала 90-х.

Дочь супермодели Кейт Мосс дебютировала на обложке глянцаДочь супермодели Кейт Мосс дебютировала на обложке глянцаФото: Лила Грэйс Мосс (instagram.com/lilamoss)

В прошлом году Лила Грэйс снялась в своей первой рекламной кампании, став лицом британского бренда The Braid Bar. А в 2018-м девушка подписала контракт с Marc Jacobs и сменила на посту амбассадора косметической линии бренда модель Кайю Гербер (дочь Синди Кроуфорд).

Дочь супермодели Кейт Мосс дебютировала на обложке глянцаФото: Кейт и Лила Мосс (коллаж РБК-Украина)
 

Напомним, 66-летняя украинская модель вошла в список самых влиятельных женщин мира.

Мы также писали о том, что Ирина Шейк снялась в горячей фотосессии. Ирина позировала перед камерой фотографа Карин Бэкофф в сексуальном мини-бикини. Черный купальник Шейк дополнила ботфортами в тон.

А также публиковали яркие фото и видео с показа Victoria's Secret Fashion Show 2018. На подиум в соблазнительном белье из новой коллекции бренда вышли супермодели Эльза Хоск, Адриана Лима, Кэндис Свейнпол, Кендалл Дженнер, Стелла Максвелл, Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Бехати Принслу, сестры Джиджи и Белла Хадид и другие.

Видео: РБК-Украина

Новости Украины дочкамодель
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь