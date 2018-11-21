Дочь супермодели Кейт Мосс дебютировала на обложке глянца

Фото: Лила Грэйс Мосс (instagram.com/lilamoss)

В прошлом году Лила Грэйс снялась в своей первой рекламной кампании

16-летняя дочь супермодели Кейт Мосс Лила впервые украсила обложку глянца одна, без своей звездной мамы. Девушка блистает в свежем номере журнала Dazed. Несколькими снимками с фотосета Лила поделилась в своем Instagram.

"Рада поделиться с вами своей первой сольной обложкой для зимнего выпуска Dazed. Работать с такой потрясающей командой – мечта",– написала начинающая модель.

Фото: Лила Грэйс Мосс (instagram.com/lilamoss)

Отметим, что одним из основателей журнала является отец Лилы, издатель Джефферсон Хак, который выпускает журнал с начала 90-х.

Фото: Лила Грэйс Мосс (instagram.com/lilamoss)

В прошлом году Лила Грэйс снялась в своей первой рекламной кампании, став лицом британского бренда The Braid Bar. А в 2018-м девушка подписала контракт с Marc Jacobs и сменила на посту амбассадора косметической линии бренда модель Кайю Гербер (дочь Синди Кроуфорд).

Фото: Кейт и Лила Мосс (коллаж РБК-Украина)



Напомним, 66-летняя украинская модель вошла в список самых влиятельных женщин мира.

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Видео: РБК-Украина