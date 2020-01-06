Тогда и сейчас: Ким Кардашьян продемонстрировала необычное фото из юности

Ким Кардашьян обожает архивные кадры. На ее странице в Instagram можно найти самые ранние снимки из детства, где позирует вся семья, включая отца семейства – известного адвоката Роберта Кардашьяна, а также ее сестер. Совсем недавно бизнесвумен добавила новое из них. На снимке позирует она, старшая сестра Ким – Кортни, а также младшая Хлои. Все три девочки одеты в наряды с перекликающимися элементами. Ким и Кортни – в белые блузы с бантом на шее, жилет и брюки с цветочной набивкой. А Хлои красуется в платье из такой же ткани, как жилеты старших сестер, и с бантом на голове.

Кортни, Хлои и Ким (фото: instagram.com/kimkardashian)

«Тройняшки», – подписала забавный кадр Ким. Мама девочек, а сейчас настоящих звезд соцсетей – Крис Дженнер – не могла оставить такое фото без комментария. «Я должна была быть стилистом. Просто посмотрите на эти образы!», – написала она. Хлои также не удержалась, написав эмоциональное и емкое: «Хахахахаха». Поклонники же остались просто в восторге от таких кадров. Количество лайков на фото перевалило за 2 миллиона.

Ким в юности (фото: instagram.com/kimkardashian)

Чтобы закрепить успех поста, через несколько часов Ким выложила еще одно фото – где она позирует сама. Юная красотка в черных узких брюках и топе с голой спиной и бахромой стоит посреди комнаты, улыбаясь в камеру. Волосы она распустила, пропустив их через плойку гофре, а на лицо нанесла легкий макияж. «Малышка К», – написала она под снимком. «Я помню это!!! Хей, девчонка», – подыграла старшей сестре Хлои. К слову, это фото даже обогнало по количеству лайков и комментариев предыдущее, набрав около 3 миллионов «сердечек».

Ким сегодня (фото: instagram.com/kimkardashian)

Также Ким не забывает работать над промо своей косметики, демонстрируя в сториз макияж от своего любимого визажиста. Настоящий подарок для тех, кто уже приобрел ее продукты и хочет научиться их правильно использовать!