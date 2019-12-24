Вот так подарок! Ким Кардашьян предложила сестрам скульптурировать ягодицы на Рождество (фото)

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Мама Ким Кардашьян пришла в восторг от подарка дочери

Похоже, что Ким Кардашьян не умеет хранить секреты. 39-летняя светская львица, звезда реалити-шоу о самом известном семействе в мире выставляет на показ буквально каждый этап своей жизни. И даже такой момент, как рождественские подарки, не ускользает от внимания многомиллионной армии поклонников Ким. Так, на днях светская дива рассекретила, что планирует дарить своим сестрам на Рождество 2019.

Как выяснилось, в это году одна из сестер Кардашьян решила долго не заморачиваться над выбором подарков для женщин своей большой семьи. Ким не скрывает, что выбрала для всех один и тот же подарок.

Сестры Кардашьян: Кортни, Хлои и Ким

Так, пышнотелая красотка подарила своей 64-летней маме Крис Дженнер, а также сестрам аппараты для скульптурирования ягодиц!

Теперь все поклонники всемирно известной семьи будут знать, чем красотки займуться на праздники. Отметим, что у 39-летней Ким четверо сестер: 22-летняя Кайли Дженнер, 24-летняя Кендалл Дженнер, 35-летняя Хлои Кардашьян и 40-летняя Кортни Кардашьян.

Фото: @kimkardashian

Кстати, сама Ким также не удержалась и сделала себе точно такой же подарок - девайс для ягодиц. Звезда реалити-шоу уже успела сделать фото новинки и даже опробовать ее. Красотка осталась очень довольна. Тренер звезды Мелисса Алькантара тоже поддержала выбор брюнетки.

“Ничего себе, Ким, это просто сумасшествие!” - эмоционально отреагировала на подарок мама Крис Дженнер.

Напомним, ранее Ким Кардашьян вдохновила безупречным праздничным макияжем.