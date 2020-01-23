Тина Кроль высказалась о романе с Даном Баланом и рассекретила свою диету

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Певица рассказала, как ее сын Вениамин реагирует на разговоры о мамином романе

Украинская певица Тина Кароль не дает стихать слухам о возможном романе с Даном Баланом. Тем более артисты вновь стали тренерами шоу Голос страны и уже в первом выпуске юбилейного десятого сезона проекта демонстрировали живой интерес и даже ревновали друг друга. В новом выпуске программы "Слава+" на YouTube-канале "Люкс ФМ" звезда призналась, что сын был не в восторге от новостей о потенциальном отчиме в его семье.

Певица отмечает: Веня не готов, чтобы у него появился отчим. Более того, ему не нравится тот факт, что вокруг его мамы ходят слухи о романе с всемирно известным певцом.

"Когда он был на "Рождественских историях", он сказал: "Мне не понравились ваши шутки. Что это они шутят, что ты выходишь замуж за Балана? Зачем ты поддерживаешь эти шутки, эти праздные разговоры?" – с улыбкой рассказывает украинская поп-дива.

Тина Кароль и Дан Балан (Фото: instagram.com/tina_karol)

"Фишка в том, что никто ничего никак не поддерживает. Случился дуэт, случилась музыка, случилось волшебство образов", - уклончиво ответила певица.

Также она рассказала о трогательном дуэтном номере с Даном Баланом во время исполнения песни "Домой" на музыкальной премии M1 Music Awards 2019. Тина приоткрыла тайну создания песни и призналась, кто был инициатором романтической постановки.

"Родилась идея спеть дуэт. Не у меня. Я согласилась сразу. Никакой выгоды для себя не искала. Спеть в один микрофон предложила я, потому что это красиво, по-домашнему", - вспоминает она.

Видео: YouTube/M1 Music

Кроме того, в рамках программы Тина Кароль призналась, что убегала со свидания и комплексовала из-за внешности.

Поп-дива рассекретила и свою систему питания. Оказалось, что она придерживается кето-диеты. "Я ем жиры. Жир убивает жир. Я ем масло, я ем сливки, я ем сало. И все жирное, что говорят, что нельзя. Жирный бульон…" - разоткровенничалась она. По словам артистки, ее максимальный вес составлял 80 кг, а минимальный – 62-63 кг.

<br>

Видео: YouTube/ Люкс ФМ

Напомним, что Тина Кароль покорила образом в серебряном "космическом" платье от украинского бренда.