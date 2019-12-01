M1 Music Awards 2019: все победители музыкальной премии

Певицей года стала Настя Каменских
В киевском Дворце спорта 30 ноября состоялась грандиозная церемония награждения юбилейной музыкальной премии "М1 Music Awards. П'ять", которая собрала самых ярких и успешных звезд украинского шоу-бизнеса. Отметим, что в этом году артисты соревновались в десяти основных номинациях. Перед началом церемонии селебрити блеснули стильными и эффектными нарядами на красной дорожке - к примеру, экс-Холостяк и ведущий мероприятия Никита Добрынин покорил total black выходом со своей возлюбленной Дарьей Квитковой.
Ведущими мероприятия стали сразу несколько человек - Оля Цибульская, Никита Добрынин, Галя Завийская, Денис Жупник, Маша Виноградова, Андрей Черновол, Мила Еремеева и Виктория Батуи, а на сцене выступило множество звезд. Среди них были NK, Michelle Andrade, "Mozgi", NIKITA LOMAKIN, MONATIK, "Время и Стекло", "Антитела", Сергей Бабкин, alyona alyona и Melovin.
Отметим, что лидером по количеству номинаций являлась группа "Время и Стекло", их у коллектива было 5, а также певицы NK и Тина Кароль, у которых по 4 номинации. В результате триумфатором премии стал MONATIK, который получил три статуэтки.
"Певец года"
Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Певица года"
Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Группа года"
"Всем спасибо! Мы безумно стараемся и хотим поблагодарить поклонников! Ваша любовь порождает такие прекрасные песни", – сказал со сцены Позитив.
Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Прорыв года"
Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Клип года"
Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Хит года" совместно с радиостанцией "Хіт FM"
Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Рок. Только Рок!" совместно с радиостанцией "Радіо Рокс"
Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Червона Рута" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"
Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
"Dance Parade" совместно с радиостанцией "KISS FM"
"Золотий грамофон" совместно с радиостанцией "Русское Радио Україна"
Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
Андрей Данилко был отмечен за вклад в развитие национальной музыкальной индустрии.
Фото: победители М1 Music Awards 2019 (instagram.com/m1_musicawards)
Напомним, Настя Каменских появилась на красной дорожке церемонии награждения М1 Music Awards в облегающем платье с пикантным вырезом.